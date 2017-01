Film

Újabb széria készül a Taboo című brit történelmi kalandfilmsorozatból

A Taboo című brit történelmi kalandfilmsorozat első nyolc epizódja Tom Hardy főszereplésével gyors karriert futott be a tévésorozatok között, és sikere nyomán az alkotók már az újabb szériát, esetleg szériákat tervezik. 2017.01.14 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Taboo az 1800-as években játszódik. Tom Hardy (Mad Max - A harag útja, A visszatérő) alakítja a mogorva, tetovált és robbanékony főszereplőt, a kalandor James Delaney-t, aki lopott gyémántokkal tér vissza Amerikából Angliába, hogy elégtételt vegyen apja haláláért, és megalapítsa saját kereskedelmi hajózási vállalatát, amelynek legnagyobb ellenfele a Kelet-indiai Társaság.



A brit produkciót, amelyet Hardy apja írt, eredetileg minisorozatnak tervezték, de most úgy tűnik, további évad, illetve évadok is készülhetnek belőle.



A BBC One csatornáján január eleje óta sugárzott Taboo társ-forgatókönyvírója, Steven Knight az amerikai és kanadai kritikusokat tömörítő Televíziós Kritikusok Szövetségének (TCA) eheti tanácskozásán megerősítette, hogy újabb szériával egészül ki a történet, ami egyúttal jó lehetőséget ad arra, hogy később további évadokkal gazdagodjon. Knight a deadline.com filmes portálnak el is mondta korábban, hogy a sorozat további bővítését tervezi, egyelőre három évadra gondolt, ha zöld utat kap - számolt be róla a The Daily Telegraph pénteken.



Knight kifejtette, hogy amikor a sorozaton dolgozott, az lebegett a szeme előtt, hogy a főhős, James Keziah Delaney végül megveti a lábát Kanada partjainál, Nootka Soundon, azon a földdarabon, amelyért a Kelet-indiai Társasággal háborúzik. Az első nyolc rész persze nem jut el odáig, de mint mondta, segítette a fikciós történet forgatókönyvének írásában, hogy tudta, hova vezet majd Delaney útja.



Az író azt is elmondta, hogy miközben a Taboo nagyon sok dologról mesél, az is világos, hogy a történetben fontos szerep jut Amerikának, hiszen akkoriban ez természetes célja volt a filmben ábrázolt kereskedelmi társaságoknak.