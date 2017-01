Fehér színész játszotta a popkirályt

Michael Jackson lánya besokallt - letiltatta az apjáról készült botrányos filmet

Paris Jackson panasza miatt nem sugározza a Sky tévécsatorna a Michael Jacksonról szóló tévésorozat-epizódot – számolt be róla a BBC News.



Paris Jackson csütörtökön kijelentette, hogy “mélységesen megbántotta” az, ahogy apját ábrázolták a filmben. A félórás epizód a Sky Arts Urban Myths sorozatában ment volna adásba. A csatorna azonban pénteken közölte, hogy nem vetítik le. Hangsúlyozták, hogy “nem volt szándékukban bárkit is megbántani” a műsorral, mindössze egy állítólag megtörtént epizódot akartak feleleveníteni Jackson életéből.

Joseph Fiennes játszotta a pop királyát (Fotó: Sky Arts)

A Sky hozzáfűzte, hogy a Jackson szerepét eljátszó Joseph Fiennes is egyetért a döntéssel. A film azt mesélte volna el, hogyan utazott Jackson New Yorkból Los Angelesbe Elizabeth Taylor és Marlon Brando társaságában a metropoliszt ért szeptember 11-i terrortámadás után.



Fiennes korábban elmondta, mennyire meglepte, hogy tavaly őt kérték fel Michael Jackson szerepére. Jackson lánya az epizódot beharangozó videó megtekintése után, csütörtökön egy Twitter-üzenetben közölte: “hányingere lett” attól, ahogy apját ábrázolják. Mint írta, felháborította “a nyilvánvaló inzultus, amely nem csak néhai apja, hanem keresztanyja, Elizabeth Taylor ellen is irányult”.



“Hol marad a tisztelet?” – tette fel a kérdést Paris Jackson hangsúlyozva, hogy apja és Taylor is egész életükben keményen dolgoztak, hogy maradandót alkossanak. “Szégyenteljes ábrázolás” – bírálta a műsort a sztár lánya.



Több mint 20 ezren írták alá a petíciót, amely a félórás műsor bojkottjára szólított fel. Az indítvány különösen azt kifogásolta, hogy Jacksont nem fekete színész, hanem Fiennes alakította.

“Könnyű belátni, hogy a történetből meggyőző film születhetett volna – azt azonban nehéz megérteni, hogy miért választották a Szerelmes Shakespeare színészét a világ egyik legnagyobb fekete zenészének szerepére” – fogalmaztak a petíció elindítói.



Michael Jackson 2009-ben, 50 éves korában hunyt el.