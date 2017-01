Programajánló

A fellépők kedvenc fesztiválja lett a Sziget

A hollandiai Groningenben jelentették be a 2016-os év legjobb európai fesztiváljait versenyre hívó European Festival Awards győzteseit. 2017.01.13 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Sziget lett a fellépők kedvenc fesztiválja az European Festival Awards versenyén, így a korábbi elismerésekkel együtt a Sziget már minden kategóriában megnyerte a fődíjat - közölte a Sziget Szervezőiroda csütörtökön.



A közlemény szerint szerdán késő este, a hollandiai Groningenben jelentették be a 2016-os év legjobb európai fesztiváljait versenyre hívó European Festival Awards győzteseit.



A Sziget olyan rendezvényeket előzött meg a kategóriában, mint a Rock Werchter, a Pukkelpop vagy a Primavera Sound - ismertetik. Az elmúlt években a Sziget két alkalommal nyerte el a legjobb nagyfesztiválnak járó díjat és egy alkalommal pedig a "Best Line Up" kategóriában bizonyult a legjobbnak. Kategóriájában győzedelmeskedett már a Sziget Szervezőiroda több fesztiválja: a Telekom VOLT Fesztivál, a Balaton Sound, a B.My.Lake pedig indulásának évében elhozta a legjobb új fesztiválnak járó díjat.



Gerendai Károly, a Sziget főszervezője szerint az elismerés egyúttal nagy felelősség, hiszen ezt a teljeskörű bizalmat meg is kell tartani. "Szerencsére a jelek azt mutatják, hogy a közönség bizalma töretlen, az viszont nagyon fontos visszajelzés, hogy a nemzetközi sztárok is szeretik a fesztiválunkat" - értékelte az eredményt a főszervező a közlemény szerint.



Az European Festival Awards keretében adták át az idei év életmű díját is, amit a Sziget idén nyáron tragikus autóbalesetben elhunyt munkatársa, Dan Panaitescu kapott. A díjat az elhunyt özvegye és Gerendai Károly vette át.