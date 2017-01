Programajánló

Trombitások csúcstalálkozója a Müpában

Három fiatal hazai trombitaművész, Koós-Hutás Áron, Pecze Balázs és Subicz Gábor főszereplésével tartanak koncertet január 20-án a Müpa Fesztivál Színházában. Ők hárman 2008 után először állnak ismét együtt színpadra a Trumpet Summit alkalmából.

Koós-Hutás Áron, Pecze Balázs és Subicz Gábor 2008-ban, a Magyar Rádió dzsessz tehetségkutató versenysorozatának trombitásoknak kiírt évadában mérte össze tudását. Akkor az első helyet Koós-Hutás szerezte meg, Pecze és Subicz előtt - szerepel a szervezők által az MTI-hez szerdán eljuttatott ajánlóban.



Az azóta eltelt csaknem egy évtizedben mindhárman a magyar dzsessz színtér állandó szereplőivé váltak, önálló művészegyéniséggé értek, saját zenekarokkal és vendégszólistaként itthon és külföldön is számos alkalommal bizonyítottak.



Koós-Hutás Áron a Pannonia Allstars Ska Orchestra (PASO) és a Budapest Jazz Orchestra mellett számos nemzetközileg ismert művésszel dolgozott együtt, köztük volt Brian Culbertson, Tony Lakatos, Erik Truffaz vagy Tommy Vig. Nyitottságát mi sem jellemzi jobban, minthogy mostanában legszívesebben az elektronikus hangzásokkal kísérletezik.



Pecze Balázs 2014-ben szerzett klasszikus trombitaművészi és tanári mesterdiplomát a Zeneakadémián, több versenyen - többek közt a brnóin - kiváló helyezést ért el. Subicz Gábort legtöbben szintén a PASO-ból ismerik, bár ő 2013-ban kilépett a csapatból. Több más könnyűzenei formáció produkciójában is benne volt, miközben az elmúlt évtizedben markánsan jelen volt a dzsessz-színtéren. A Modern Art Orchestra tagjaként zeneszerzőként is több szerzői estje volt, 2015-ben elnyerte a koppenhágai 2nd Annual European Bigband Composer Competition első díját.



A koncerten közreműködik Kovács Réka és Szőke Nikoletta (ének), MC Zeek (ének, rap), Tálas Áron (zongora), Fonay Tibor (basszusgitár), Csízi László és Oláh Gábor (dob), Szebényi Dániel (zongora), valamint Czibere József (ütőhangszerek).