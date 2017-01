Évforduló

Először adták ki színesben a Tintin a szovjetek földjén című belga képregényt

Hergé (Georges Prosper Remi) sikersorozatának első kilenc kötete eredetileg fekete-fehér kiadású volt, csak 1943-tól kezdték el színesben újra kiadni az egyes epizódokat, az első kötet kivételével.



Hétfőn, az 500 ezer példányban megjelentett album bemutatóján a mintegy 25 évvel ezelőtt bemutatott, a képregény alapján készült belga-francia rajzfilmsorozat beöltözött főszereplői vonultak végig a történet brüsszeli helyszínein. Az alkalomra a belga főváros Schaerbeek nevű negyedében található vasúttörténeti múzeumban kiállítás nyílt, amely április 16-ig látogatható.



Az idén 88 éves történet eredetileg a Le Petit Vingtieme című katolikus, gyermekeknek szóló lapban jelent meg. Az egyes vélemények szerint kommunizmusellenes, átpolitizált történetet sok kritika érte, amíg mások szerint találóan ábrázolta a szovjet valóságot.

Noha Tintin, a kíváncsi utazó riporter már 1929. január 10-én megjelent a közönség előtt, az azonos című magazint csak a második világháborút követően alapították meg. A képregény már az ötvenes években siker volt, amely a filmproducerek fantáziáját is megragadta. Tintin kalandjaiból számos feldolgozás született a tévé képernyőjén és a filmvásznon. Legutóbb Steven Spielberg álmodta vászonra a kalandvágyó fiú történetét 2011-ben, az ötletet az Unikornis titka című részből vették.



Belgiumban több Tintin-szaküzlet található, a brüsszeli Uccle városrészben pedig 1976-ban, még Hergé életében szobrot emeltek a képregényhősnek és elmaradhatatlan útitársának, Milou kutyának.



A Tintin-képregényekből a kezdetek óta több mint 200 millió példány kelt el a világon - közel 130 millió francia nyelven, 75 millió más nyelvű kiadásokban. Sőt Tintin, már jóval alkotója 1983. március 3-án bekövetkezett halála után, elindult, hogy meghódítsa a kínai és kelet-európai ifjú olvasókat is. Tintin szereplője a belga gimnáziumi irodalomóráknak is, ahol egy-egy történetét elemzik a tanulók.