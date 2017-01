Színház

Amerikai turnéra indul Pintér Béla Titkaink című előadása

Január közepén az Egyesült Államokba utazik Pintér Béla és társulata: a Titkaink című előadással New Yorkban és Bostonban is bemutatkoznak. 2017.01.08 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Parasztopera 2009-es New York-i vendégjátékát követően a társulat most újra átrepüli az óceánt, így a színikritikusok által a 2013/2014-es évadban a legjobb új magyar drámának és a legjobb előadásnak is megválasztott Titkaink című darabot tizenkét alkalommal játsszák el az Egyesült Államok keleti partján - olvasható a színház honlapján.



Január 13-án és 14-én a New Hampshire-i Hanoverben, a Moore Theaterben, január 19. és 22. között Bostonban, a Paramount Main Stage-en, míg január 25-étől 5 napon át New Yorkban a Baryshnikov Arts Center / Jerome Robbins Theaterben látható az előadás.



A turné kísérőprogramjaként Pintér Béla egyetemi órák vendége lesz, és kerekasztal-beszélgetéseken vesz részt, ahol neves amerikai egyetemi oktatók és színházi kritikusok kérdezik.



A Titkaink bemutatója 2013. szeptember 23-án a budapesti Szkéné Színházban volt, a darab a 2015/2016-os évadtól a Trafó - Kortárs Művészetek Házában látható.



Az előadás a bemutatót követő évben rangos külföldi szemlékre kapott meghívást, 2014-ben szerepelt többek között a berlini HAU, a bécsi Wiener Festwochen, a temesvári TESZT, és a bázeli, maribori, wiesbadeni színházi fesztiválok programján is. 2016-ban Zágrábban a 40. Fadil Hadzic Days of Satire fesztiválon megkapta a legjobb színházi előadásnak és a legjobb színpadi szövegnek járó díjat, Stefanovics Angéla pedig elnyerte a legjobb színésznek járó elismerést.