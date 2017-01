Színház

Chilébe utazik a Proton Színház

Chilébe utazik a Proton Színház: a Mundruczó Kornél rendezte Frankenstein-terv című előadást január 11. és 17. között a Santiago a Mil fesztiválon játsszák. 2017.01.07

A Proton Színháznak ez lesz az első dél-amerikai fellépése, a Frankenstein-terv című előadásnak pedig a 21. külföldi meghívása.



A darab tíz évvel ezelőtti bemutatója óta jártak már többek között Athénban, Berlinben, Brüsszelben, Krakkóban, Párizsban és Szöulban is - olvasható a színház MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint írják, a Santiago a Mil fesztivál Chile legnagyobb művészeti seregszemléje, amelynek programján a Proton Színház előadása mellett szerepel többek között a berlini Schaubühne két, Thomas Ostermeier rendezte produkciója, Jérome Bel Gala című előadása - amely márciusban Budapesten, a Trafóban is látható lesz -, továbbá bemutatkozik a fesztiválon Wim Vandekeybus belga koreográfus és társulata, az Ultima Vez.



A 2007-ben bemutatott Frankenstein-terv központi kérdése, hogy mit tehet és mit nem tehet a "más ember" ezen a helyen, ahol mi, a többség fogalmazzuk meg kényszerűen, hogy mi is a másság napi érdekeink, lakóhelyünk és adott pozíciónk, sikerünk és sikertelenségünk tükrében. Az előadás azt a mechanizmust mutatja be fájó és nagyon is valóságos, aktív módon, amelyben minden idegenkedés megfogan - olvasható a produkció ismertetőjében.



Emlékeztetnek arra, hogy Mundruczó Kornél gyakran speciális helyszínre készített színházi munkái rendre szakmai és közönségsikert aratnak. "A magyar Proton Színház darabja egy konténerben játszódik. A Frankenstein-terv műfaji kavalkád: politikai mese, melodráma, véres krimi, mozi a színházban (...) ahol a váratlanság élménye mindent legyőz" - idéznek a közleményben egy kritikából.



A Frankenstein-terv című darab január 14-én, 15-én és 16-án szerepel a chilei fesztivál programján, Budapesten várhatóan májusban látható újra.



Az előadásról bővebb információ a linken érhető el.