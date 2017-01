Gyász

Meghalt A hegyi doktor

Hetvenkilenc éves korában meghalt Klaus Wildbolz színész, számos német és osztrák film és televíziós sorozat, köztük a Kastélyszálló, A hegyi doktor főszereplője, a német és az osztrák tévénézők egyik kedvenc színésze.



Klaus Wildbolz színész szülővárosában, Bécsben hunyt el csütörtökön - jelentette a bécsi rádió Wildbolz ügynökségének közlése alapján.

Zenét, művészeteket tanult



A svájci származású Klaus Wildbolz 1937. augusztus 25-én született Bécsben. Kereskedelmi akadémiát végzett, majd Bécsben, a Reinhardt Szemináriumban tanult zenét és művészeteket. Első fellépése a Josefstadti Színházban volt 1965-ben.



Az 1970-es évek közepén kezdett el televíziózni műsorvezetőként, majd számtalan filmben és filmsorozatban kapott főszerepet. Első tévés munkája 1965-ben volt, az Alle machen Musik nézői találkozhattak vele.



A Hegyi doktorban Markus von Brauneck grófot alakította, ez a sorozat amúgy a magyar nézők egyik kedvence, a Duna tévén rendre jó nézettséggel ment. Mostanában a Hegyi doktor – újra rendel van műsoron, ebben nem dolgozott. A Kastélyszállóban főszerepe volt, Wenzel Hofer karakterét kapta.



Az Álomhajó alapcsapatának nem volt tagja, de akadtak visszatérő karakterek: Maria Sebaldt és Klaus Wildbolz öt alkalommal, Gila von Weitershausen hatszor szerepelt vendégszereplőként a sorozatban.



A kétezres években az Álom és szerelem című sorozatban volt látható, feltűnt a Unsere Farm in Irland hat részében. A misszionáriuslány és az itthon egykor kedvelt Tetthely nézői is láthatták. A klinikában 7 részben szerepelt, a Derrickben kétszer bukkant fel, a Paradicsom Szállóban viszont 21 epizódban kapott munkát.



A klinikában Szersén Gyula, a Hegyi doktorban Fazekas István szinkronizálta, de Perlaki István magyar hangjával is hallhattuk.