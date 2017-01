Programajánló

Tajvant és a sziget teakultuszát bemutató nemzetközi kiállítás nyílik Szolnokon

Tajvan történelmét, kultúráját, valamint a sziget teafajtáit, fogyasztásának eszközeit és kereskedelmi jelentőségét mutatja be a szolnoki Damjanich János Múzeumban január 27-én nyíló és három hónapig látogatható nemzetközi kiállítás.

A Formosa aranykincse: Tajvan szigete egy csésze teán keresztül című tárlat bemutatóját színes programsorozat kíséri.



Hoppál Krisztina, a kiállítás egyik kurátora az MTI-nek szerdán elmondta: a kiállításon nemzetközi tekintetben is egyedülálló módon mutatják be Tajvan múltját, jelenét, különleges kultúráját. Hozzátette: a messzi Távol-Keletre invitálják a látogatókat, hegyek teaültetvényeinek magasába és illatos teaszobák mélyére, ahol megízlelhetik a szigetország legfinomabb teáit.



A tárlaton a magyarországi intézmények - Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ - Keleti Gyűjtemény, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, Magyar Földrajzi Múzeum - különleges tárgyai mellett a tajvani New Taipei City Yingge Ceramics Museum kerámiái és a szolnoki Damjanich János Múzeum török kori gyűjteményének kínai porcelánjai is láthatóak lesznek.



A kiállítást kísérő programsorozat keretében idegen és magyar nyelvű előadásokat, teaszertartás-bemutatót, dokumentumfilm-vetítéseket, kerekasztal-beszélgetéseket és egyéb múzeumpedagógiai foglalkozásokat is tartanak.



A kurátor elmondta: gyermekrajz-pályázatot hirdettek, amely keretében nem csupán a tea felfedezésének történetével ismerkedhetnek meg az arra vállalkozók, de a legszebb alkotásokat a kiállításon is viszontláthatják a látogatók.



Hoppál Krisztina kitért arra, hogy a kínai kultúrában a tea nem pusztán a test, de a lélek felüdülésére is szolgál: a földi élet szimbóluma, fogyasztása egyfajta meditáció, a mindennapoktól való elvonulás, az elmélkedés lehetősége. A tea kultusza hosszú évezredeken keresztül tökéletesített, finomított cselekmények sorozata, egyfajta művészet. E tradíciók ősi tisztasága, a hagyomány és a modernitás elegáns ötvözete Tajvan szigetén a maga tökéletességében őrződött meg - fűzte hozzá.