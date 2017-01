Programajánló

Eurosonic - Három magyar zenekar a fesztiválon

Az idén a Fran Palermo, a Bohemian Betyars és a Jónás Vera Experiment kapnak lehetőséget a bemutatkozásra a 31. Eurosonic Noorderslag fesztiválon, amelyet január 11. és 14. között rendeznek meg Groningenben. 2017.01.05 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Eurosonic az európai zene kulcsfontossági eseménye, amely elsősorban feltörekvő zenészeknek nyújt bemutatkozási lehetőséget.



A zenekarok mellett a Gold Record szervezésében szakmai delegáció is képviseli a magyarországi zeneipart Hollandiában - közölte a magyarországi résztvevőket képviselő ügynökség szerdán az MTI-vel.



Mint írják, a nemzetközi vásárra idén a zenei élet mintegy 4000 képviselőjét várják, köztük több mint 400 fesztiválszervezőt. Európa egyik legjelentősebb zenei platformja napközben szakmai konferenciáknak ad otthont, esténként pedig koncertek várják a látogatókat. A zenei showcase intézménye komoly segítséget jelent a feltörekvő bandáknak nemzetközi karrierjük építésében.



Magyarország képviseletében 35 fős szakmai delegáció lesz jelen a holland fesztiválon. Az Eurosonic Noorderslag egy speciális eseménynek is otthont ad, amelynek alkalmával 200 európai szakembernek mutatkozhat be a magyar könnyűzene, a hazai borok és ételek kíséretében. A magyar bemutatkozás az NKA Cseh Tamás Pályázatának segítségével valósul meg, a rendezvényt Kocsis András, Magyarország hollandiai nagykövete nyitja meg. A magyar zenekarok és delegáció egységes arculattal jelenik meg, HOTS - Hungarian Oncoming Tunes néven; nem csak a Eurosonic-on, hanem a következő ljubljanai MENT fesztiválon és a Tallinn Music Week-en is.



A fesztivál másik része, a Noorderslag mindeközben a legjobb holland zenéket vonultatja fel a közismert groningeni koncert helyszínen, De Oosterpoort-ban. Az eseményen több nemzeti és nemzetközi zenei díjat is átadnak.