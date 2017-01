Programajánló

A görög ARTéfacts Ensemble fellépésével indul az Átlátszó Hang fesztivál

A görög ARTéfacts Ensemble fellépésével indul január 6-án, pénteken az idei Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál a Zeneakadémia épületében. 2017.01.04

A különleges koncertről Gryllus Samu zeneszerző, a fesztivál egyik kurátora az M1-en elmondta: az együttes egy görög női börtönben rendezett zenei workshopokat az elítélteknek, amelyeken felvételeket is rögzítettek. Ezeket elküldték hat európai zeneszerzőnek, akik a felvételek anyagára támaszkodva írták meg a hangversenyen elhangzó darabokat.



Hozzáfűzte: az elmúlt négy évben jelentősen bővült a fesztivál helyszíneinek száma, idén a Müpában, a Szimpla Kertben, a Közép-Európai Egyetemen (CEU) és az Aurórában is lesznek programok a Hermina Galéria, a Zeneakadémia, a Trafó, a Budapest Music Center (BMC) és Fuga - Budapest Építészeti Központ mellett. A koncerteket interaktív "beavató foglalkozások" előzik meg, amelyeken a közönség többet tudhat meg a darabokról és az alkotási folyamatról is.



A kortárs újzene világának - maga a műfaj nagy múltra tekint vissza, Bartók Béla már 100 évvel ezelőtt küzdött az elismertetéséért - egyik újdonsága az úgy nevezett "új diszciplína", amely olyan előadóművészeket jelöl, akik a zenét "performativitással", színházzal és tánccal is vegyítik fellépéseiken. Erős tendencia a vizualitás, a film felé fordulás is - mondta el Gryllus Samu.