Jennifer Lawrence Budapestre érkezett

Jennifer Lawrence kedden Budapestre érkezett - írja a színésznő rajongói oldala a Twitteren. Az Oscar-díjas amerikai sztár a Red Sparrow című film forgatásai miatt jött Magyarországra. A filmet egyébként még az idén bemutatják a mozik; a hírek szerint Lawrence mellett olyan színészek játszanak majd benne, mint Matthias Schoenaerts és Joel Edgerton.

Jennifer Lawrence arrived in Budapest today to film her next project #RedSparrow