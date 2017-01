77 éves volt

Elhunyt Bill Marshall, a Torontói Filmfesztivál egyik alapítója

Marshall vasárnap egy torontói kórházban halt meg szívroham következtében - írta meg hétfőn a The Hollywood Reporter.



Két barátjával, Henk van der Kolkkal és Dusty Cohllal alapította meg 1976-ban, az akkor még a Fesztiválok Fesztiváljának elnevezett torontói nemzetközi filmmustrát azzal a céllal, hogy a híres amerikai sztárokat és az európai filmművészet alkotásait bemutassák a kanadai közönségnek.



A fesztiválra az első évben 35 ezer néző látogatott el, akik 30 ország 127 filmjét tekinthették meg. A Torontói Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) manapság a világ egyik legrangosabb filmmustrája, az Oscar előszobájaként is emlegetik, mivel a díjszezon sok alkotását mutatják be. Olyan sztárok filmjei futnak a TIFF-en, mint Matt Damon, George Clooney és Jennifer Lawrence.



"A Torontói Nemzetközi Filmfesztivál Marshall gondoskodása és elhivatottsága nélkül ma nem lenne a világ legbefolyásosabb nyilvános kulturális fesztiváljai között. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy Bill 41 évig dolgozott velünk" - mondta el Piers Handling, a TIFF igazgatója.



Marshall 1939-ben született, és 1955-ben vándorolt ki Skóciából Kanadába. Hamarosan a filmkészítés felé fordult, és számos alkotás producereként vált ismertté. Köztük az egyik legismertebb a Craig Russell főszereplésével forgatott Outrageous! című vígjáték volt.



Színházi produkciók megvalósításán is dolgozott, egyebek mellett ő volt a producere a Hair torontói előadásának.