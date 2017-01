Programajánló

Új bemutatók és nemzetközi vendégegyüttesek a Nemzeti Táncszínházban

A Bozsik Yvette Társulat Pinokkió című darabjával, a Duna Művészegyüttes Mementó című produkciójával, a februári Budapest Táncfesztivál keretében pedig skót, holland és spanyol vendégegyüttesek bemutatóival várja többek közt a közönséget a Nemzeti Táncszínház Budapest számos helyszínén.

Ertl Péter, a teátrum igazgatója az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában elmondta, hogy tavaly az intézmény meghívott és állandó művészei Budapesten mintegy 300 előadást tartottak, és bár a közönségtől pozitív visszajelzések érkeztek, a nézőszám a korábbi évekhez képest valamelyest csökkent.



Felidézte, hogy 2016-ban bővült a színház produkcióit ideiglenesen befogadó helyek száma, így a Nemzeti Színházzal és a Zeneakadémiával együtt tavaly nyolc helyszínen lehetett látni az intézmény programjait.



Az új bemutatókról elmondta, hogy január 18-án mutatja be Bozsik Yvette a gyerekközönség számára készített Pinokkió című darabját, január 27-én pedig a Duna Művészegyüttes a Gulág-emlékévhez kötődő Mementó című előadását lehet majd látni. A darab a kortárs tánc eszközeivel állít emléket a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyoknak és a kényszermunkára ítélteknek.



Ertl Péter kiemelte, hogy a Nemzeti Táncszínház vendégül látja továbbá a kínai Bejing Dance Academy-t, amelynek folklórosztálya színes és izgalmas előadással érkezik Magyarországra. Január 26-án a Müpában, 28-án Pécsen, 30-án pedig Miskolcon lép fel az együttes.



Februárban ismét megrendezik a Budapest Táncfesztivált, amelynek vendége lesz a Nederlands Dans Theater, a Scottish Dance Theatre, illetve a La Veronal spanyol együttes is, valamint bemutatja Anna Karenina darabját közösen a GG Tánc Eger és a Miskolci Balett, illetve fellép a Szegedi Kortárs Balett és a Pécsi Balett is. A fesztivál előadásai a Müpa mellett a Nemzeti Színházban, a Pesti Vigadóban, a Zeneakadémián és a Mom Kulturális Központban lesznek láthatók február 18. és március 3. között.



Az igazgató reményét fejezte ki, hogy idén elindulhat a Millenáris Teátrum átépítése is, hogy 2018 tavaszán a színház beköltözhessen a 21. századi igényeket kielégítő, modern épületébe és ezzel egy új időszámítás indulhasson el a magyar táncművészet számára.