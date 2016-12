Programajánló

Gitártörés és lövöldözés a Bartók Béla úton

A főváros egyik legújabb "kultuccájában", a Bartók Béla úton lévő KAS Galériában még december 7-én nyílt meg Horrorka, a gitártörő festőművész Perspektíva című prehumusz kiállítása.

Az alkotó rendes neve Gróf Hörcher László, aki ugyan jól tud festeni, de – a kiallitasajanlo.hu beszámolója szerint – valamilyen genetikai kódolás, vagy szoftverhiba miatt, ha mikrofont lát, elkezd üvölténekelni és a földön fetrengeni. Mivel eddig nem nyilvánították ön- és közveszélyesnek, így saját kiállításainak megnyitójára is be szokták engedni.

Sokan kedvelik, csak a kereskedelmi tévék biztonsági őrei kapnak frászt, ha meglátják kétméteres alkatát és méteres hajkoronáját, mivel a legutóbbi tehetségkutatón is elküldött néhány celeb zsűritagot olyan helyre, ahová nem kell útlevél.



Én eddig csak a szatíroktól lopott ballonkabátjában láttam, de valószínű, hogy most stylistet váltott, mert most egy teljesen polgári kockás zakó és kalap volt rajta. A megnyitó természetesen zenével kezdődött.

Persze nem Haydn vonósnégyeseket hallhattunk, hanem az Udvarias Tömeggyilkos - saját definíciója szerint: súlyosan mezőgazdasági punkmetál muzsikát fakasztó zenekar gyilkolta a dobokat és a gitárokat. (Bonotsdh Gábor szólógitár, Nagy László dob, Bütyök basszus gitár és Gróf Hörcher László ének.)



Mivel volt mikrofon, művészünk is megragadta azt és a lehetőséget is, hogy a közönséget szórakoztassa saját kiállítása műsorvezetőjeként.



Bivalyerős sztárvendég garnitúrát sikerült összetoboroznia, akik túlélték a megnyitót, annak ellenére, hogy a mester folyamatosan lövöldözött.

Természetesen sor került a bestiális gitártörésre is, ami után a mester betolta torzított gitárján a mára már legendává vált „Recska metál” című posztmodern szimfóniáját, a meglehetősen nagyszámú közönségnek.



A közönség jól viselte a sokkterápiát, mert a végén még egy „nagy kispolgári” fényképezkedésbe torkollott a dolog, mintha Kiszel Tünde írta volna forgatókönyvet.



A megnyitó közben nemzetközi produkcióvá vált, mivel az utcán sétáló japán turisták is megálltak és lelkesen videózták a látottakat, hogy otthon elmondhassák honfitársaiknak, milyen különleges népszokásaik vannak ezeknek a magyaroknak…

A performansz megnyitó résztvevői voltak:

Németh Lojzi, a Bikini zenekar agytrösztje, akitől megtudtuk, hogy kedvenc festőművésze Hörcher és gyűjti is a képeit.



Wehner Tibor Munkácsy díjas művészettörténész, aki egy bizarr, szarkasztikus, akasztófa humorral fűszerezett megnyitó beszédet tolt be.



Horkay Hörcher Ferenc eszmetörténész , aki Hörcher mester öccse és egy veretes monológot hegesztett be az est folyamába..



Rob Puzsér filmkritikus is eljött, aki nagyívű celeb- és művészetkritikai monológja végén a levegőbe is lőtt a kezébe adott stukkerrel.



Berezvay Márta trombitaművész, poénból elfújta a régi, retró bűnügyi műsor, a Kék Fény jól ismert szignálját.