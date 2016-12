Gyász

Meghalt ALF - emlékszik még rá?

A halálhírt menedzsere, és örök barátja, Dennis Varga jelentette be. Mészáros, aki mindössze 84 centi volt, múlt csütörtökön kapott sztrókot, majd vasárnap végleg eltávozott.



Bár bábnak nézték ALF-ot, a színész teljes maskarában játszotta, hangját azonban Paul Fusco adta. A sorozat négy évadot futott az NBC csatornán.



Mészáros Magyarországon született, majd 1973-ban csatlakozott a Ringling Bros. and Barnum & Bailey cirkuszhoz. Szerepelt Jimmy Carter és Ronald Reagan amerikai elnökök előtt, jó barátságban volt Michael Jacksonnak.



Michu számos filmben játszott még, láthattuk például a Nicsak, kibeszél című filmben is.