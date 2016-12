Programajánló

Az Életrevalók című produkciót mutatja be februárban a Játékszín

Az Életrevalók című produkciót tűzi műsorra a Játékszín Horgas Ádám rendezésében; a sikeres film színpadi adaptációjának február 4-én lesz a bemutatója. 2016.12.27 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Bank Tamás, a Játékszín igazgatója reméli, hogy az évad különleges produkciói között lesz az előadás, amelyben először játszik a színházban Hirtling István és partnere, a Drisst alakító Vadász Gábor, akit Horgas Ádám ajánlott a szerepre a Békéscsabai Jókai Színházban való korábbi közös munkájuk nyomán - olvasható a színház MTI-hez eljuttatott közleményében.



Horgas Ádám elmondta: az Életrevalók színpadi adaptálása során számos nehézségbe ütközött. "Nagyon sok minden, amit a film nagyvonalúbb dramaturgiában kezelhet, hiszen a képek megsegítik, filmes eszközeink híján a színpadon nem él meg. A koncepcióm fontos elemeinek egyike volt, hogy a háttértörténeteket is jelenítsük meg" - mondta. Hozzátette, hogy szerepeket is összevont, azért is, hogy kevesebb színésszel is eljátszhassák a történetet. A nehézségek között említette az olyan valódi filmes jelenetek színpadra vitelét, mint az autósüldözés vagy ejtőernyőzés.



"Abban biztos voltam, hogy az afroamerikai szálat elvetem, hiszen nálunk ez nem arról szólna, mint Franciaországban, viszont Driss karakterével - aki a mi előadásunkba cigányfiú lesz - igyekeztem a roma kultúrát beépíteni" - mondta. Hozzátette: a látásmód képi világának kifejezéséhez rátalált az Igazgyöngy Alapítvány művészeti iskolájára, ahol hátrányos helyzetű és cigány fiatalokat próbálnak a művészet, a festészet eszközeivel segíteni, hogy beilleszkedhessenek a társadalomba.



"Az itt született alkotások annyira magával ragadóan fejezik ki a világképüket, hogy segítségükkel láttatni tudok egy igazán kalandos, mitikus, autentikus vonalat, olyannyira, hogy még díszletelemenként is használjuk majd" - mondta.



Mint fogalmazott, a történet számára olyan, mint egy népmese, a legkisebb szegény fiú sztorija, akinek sikerül egy különleges ember barátságának segítségével kitörnie a nyomorból.



Hirtling István alakítja a főszereplő Philippe-et, aki nyaktól lábig béna, és 24 órás, bennlakásos ápolót keres. "Ez egy csodás történet, és nagy kihívás lesz számomra eljátszani Philippe-et, aki kerekesszékben él, már csak azért is, mert alapvetően izgő-mozgó színész vagyok. Ehhez a problémához már segítséget is ajánlottak, valószínűleg a Pető Intézet segít majd a dolgok technikai elsajátításában" - mondta a színész.



Kiemelte: a legfontosabbnak azt tartja, hogy az előadással a fogyatékossággal élők és a mélyszegénységben élők társadalmi integrációját elősegítsék, ráirányítsák a figyelmet a témára. "Azt sem tudom, hogy ebben a rohanó életben képesek vagyunk-e segíteni másokon, vagy egyáltalán belegondolni abba, hogy emberek milyen terhekkel élik az életüket, hogy milyen napi kihívásokkal küzdenek. Nem árt, ha a színház eszközeivel, időnként erre is rávilágítunk" - fogalmazott a színész.

Eric Toledno és Oliver Nakache Életrevalók című művének további szerepeiben Zsurzs Kati, Szőlöskei Tímea, Kovács Dézi, Klem Viktor és Szirtes Balázs látható. Az előadás dramaturgja Lőkös Ildikó, a díszletet Horgas Péter, a jelmezeket Bujdosó Nóra tervezte.