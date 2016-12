Ünnep

Ezrek ünnepelték Betlehemben a szentestét

Több ezren gyűltek idén is szenteste a Palesztin Hatóság területén található Betlehemben, hogy Jézus szülőhelyén ünnepeljék a karácsonyt, és részt vegyenek a Születés Temploma melletti Szent Katalin templomban tartott éjféli misén. 2016.12.26 01:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ezúttal Pierbattista Pizzaballa érsek, a jeruzsálemi latin pátriárka apostoli adminisztrátora, hivatalának ideiglenes képviselője állt szombat délben az ünnepélyesen Betlehembe vonuló egyházi méltóságok élén, majd tartotta meg a hagyományos éjféli misét a Szent Katalin templomban, mivel Fuad Tual jeruzsálemi pátriárka néhány hónapal ezelőtt visszavonult, és még nem nevezték meg utódját.



Betlehemben a Manger, vagyis Jászol téren idén is ünneplő tömegek - helyi keresztények, zarándokok és turisták hada - fogadta a latin pátriárka menetét, akik cserkészzenekarokkal, karácsonyi dalok éneklésével köszöntötték az egyházi vezetőt.



Pizzaballa érsek a városba érve reményét fejezte ki, hogy a karácsonyi ünnep szelleme nem csak a tényleges ünnep napjaiban lesz jelen, hanem tovább folytatódik egész évben, s az új év nyugalmat és békét hoz Izraelre és az egész térségre.



"Örülök, hogy véget ért a háború legalábbis Aleppóban, ahol a keresztények először ünnepelhetik félelem nélkül a karácsonyt"- mondta az érsek. "Kívánom, hogy újjáépíthessék a várost, nem csak az épületeket, de az ottani hagyományok szerint kapcsolatukat egymással is" - tette hozzá, utalva az Aleppóban, Szíriában december elején véget ért harcokra, melyekben a kormány erői orosz katonai segítséggel úrrá lettek a felkelő csoportokon.



A betlehemi éjféli misén mintegy két és fél ezren vettek részt. Pierbattista Pizzaballa érsek együttérzésre szólított fel a menekültek megsegítésére, valamint a Közel-Keleten dúló erőszak megfékezését sürgette. "Félünk az otthonunk ajtaján és az országaink határán kopogó idegentől"- mondta a misén, melyen jelen voltak a Palesztin Hatóság vezetői, élükön a muzulmán Mahmúd Abbász elnökkel.



"Zárt ajtók, védett határok, korábban személyes és politikai döntések,- a félelem metaforái -, származnak elkerülhetetlenül a jelenkor erőszakos történéseiből"- mondta az érsek.



Korábban az Izraelben lévő Názáretben huszonöt ezren vettek részt a karácsony ottani ünneplésén: helyiek, turisták és zarándokok. Ebben a városban már este hétkor megkezdődött az éjféli mise, s felvonulás és tűzijáték is szolgálta az emelkedett hangulatot.