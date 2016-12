Ünnepek

Néhány száz éve szokás a karácsonyfa-állítás

hirdetés

A karácsonyfa állításának szokása néhány száz éves, vélhetően Németországból ered - mondta az M1 aktuális csatorna szombat reggeli műsorában Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató.



Az már évezredek óta hagyomány, hogy ilyenkor zöld ágat visznek a házba, de a fa állításának szokása később alakult ki, állítólag először Luther Márton állított karácsonyfát a családjának - jegyezte meg. Régen az is előfordult, hogy a földesúr egy nagy fára aggatta azokat az ajándékokat, amelyeket a cselédjeinek szánt.



A néprajzkutató azt is elmondta, hogy mivel december 24-én Ádám és Éva napja van, a karácsonyfadíszek is kötődnek a paradicsomi életfához. Így alakult ki, hogy a karácsonyfán megjelent az alma, valamint a kígyót jelképező lánc - tette hozzá.