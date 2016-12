Könyv

Egyre népszerűbbek a gyermekeknek és a fiatal felnőtteknek szóló könyvek

Egyre népszerűbbek a gyermekkönyvek és az úgynevezett "young adult" kiadványok a magyar könyvpiacon - hangzott el az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában.



Kocsis András Sándor, Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének (MKKE) elnöke, a Kossuth Kiadói Csoport vezetője elmondta: a magyar könyvpiac éves forgalmának 30-35 százaléka a karácsonyi időszakra, novemberre és decemberre koncentrálódik. A három nagy magyarországi könyvkereskedő cég közül az egyik idén 7-8 százalékos növekedést tapasztalt a megszokott decemberi forgalomhoz képest, míg a másik kettő esetében viszont sem csökkenés, sem növekedés nem történt.



Az információfeldolgozás - legyen szó akár az informatika világáról - alapja a szövegértés, amely kizárólag az olvasás útján fejlődik ki. Éppen ezért örömteli, hogy az enyhén erősödött az elmúlt években a gyermekkönyv-kiadás Magyarországon - hangsúlyozta.



Szintén emelkedik az úgynevezett "young adult" könyvek népszerűsége - emelte ki Kocsis András Sándor, aki felidézte: a "fiatal felnőtt" kategória az elmúlt 4-5 évben jelent meg a Harry Potter-sorozatnak köszönhetően, amely egy teljesen új olvasógenerációt teremtett, nem csoda, hogy J.K. Rowling könyvei tíz éve vezetik a magyar népszerűségi listákat is.



Az idei könyvpiac sajátossága a bulvárosodás is, egyre több a könnyebben olvasható, fogyasztható könyv és erősödik az úgynevezett celebirodalom is - mondta el a MKKE elnöke. Hozzáfűzte: jelenleg az ismeretterjesztés részesedése mintegy 25 százalék, hasonlóan áll a szépirodalom is.