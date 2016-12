Múzeum

Márciusig meghosszabbították a szegedi Pompeji-kiállítást

hirdetés

Solymos László (MSZP) alpolgármester a 80 ezredik látogató - egy szegedi gimnáziumi csoport diákjának - köszöntésekor elmondta, komoly szakmai háttérmunka eredménye, hogy az ókori műtárgyakat bemutató kiállítás a múzeum egyik legnépszerűbb tárlatává vált.



E szakmai teljesítmény elismerése, hogy sikerült megállapodni a Nápolyi Régészeti Múzeummal, hogy a korábban tervezet december végi zárás helyett március 5-ig látható a kiállítás Szegeden - közölte a politikus.



A Móra-múzeum bebizonyította, képes megszervezni egy nemzetközi színvonalú tárlatot, így a jövőben könnyebben tud majd együttműködni külföldi gyűjteményekkel nagyobb kiállítások szervezésében - tette hozzá.



Az alpolgármester közölte, arról is sikerült megegyezni a nápolyi múzeummal, hogy a márciusi zárást követően a tárlat anyagát a székesfehérvári Szent István Király Múzeum közönsége is láthatja majd.



Fogas Ottó múzeumigazgató elmondta, a közgyűjtemény hosszú évek óta törekszik arra, hogy minél több magas színvonalú kiállítást tudjon bemutatni a szegedieknek és a városba érkező turistáknak. A Pompeji-kiállítás látogatóinak 20-25 százaléka külföldről érkezett, a többségük Vajdaságból.



A kiállítás anyagát soha korábban nem mutatták még be Magyarországon, legutóbb Nápolyon kívül pedig a British Museumban volt látható - közölte a szakember.



A Szegeden három helyszínen látható kiállításra a nápolyi régészeti múzeumból 120 műtárgy érkezett, köztük több nagyméretű szobor és falfestmény, bronz használati tárgyak és kerámiák. A Móra Ferenc Múzeum központi épületében a látogatók megismerhetik az ókori város központját, a fórumot, a korabeli házak berendezését, a rómaiak életében fontos szerepet betöltő kertkultúrát. Az érdeklődők képet kaphatnak arról, miként pusztította el 79-ben a Vezúv kitörése a települést és hogyan őrizte meg az emlékét a vulkáni hamu és kőtörmelék.



A Fekete házban az ókori Pompejiből és Szombathelyről, az Aquincumból és a Nemzeti Múzeumból kölcsönzött tárgyak segítségével a kor gasztronómiájával, a gladiátorokkal és a római kori erotikával ismerkedhetnek meg a látogatók, míg a Kass Galériában a rómaiak által barbároknak nevezett népek Szeged körüli életét bemutató régészeti kiállítás látható.