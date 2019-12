Luca napi szokásook

Ne kapjon sokkot, ha a szomszéd kapuját látja!

Kevés olyan nap van az évben, amelyhez annyi szokás vagy hiedelem kapcsolódna, mint Luca napjához. December 13-a nem csak a székfaragás kezdete, ekkor jósolhatjuk meg a jövő évi termést, a család jólétét és gyarapodását. 2019.12.13 05:29 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Igazi hungarikum december 13-a, mely a karácsonyi ünnepkör eseményekben gazdag időszakának kezdete. Noha, igazán sok szokás Luca napján hajdan volt csak divatban, a búzacsíráztatás még most is számos családnál dívik, hiszen nem csak a jövő évi termést lehet kiolvasni belőle, hanem fontos kelléke az ünnepi asztalnak. A vallásos területeken kék szalaggal is átkötik, közepébe gyertyát szúrnak, ezzel az életet, a fényt és a kenyeret testesítik meg az advent alatt.



A hagyományok szerint az állatszaporulat várható alakulására Luca reggelén elsőként érkező vendég adott támpontot, ha férfi toppant a konyhába, a következő esztendőben sok bika lett az istállóban. A tyúkokat termékenységvarázslatnak vetették alá: mágikus mondókákat duruzsoltak a tojásszámot növelni hivatott praktikák gyakorlása alatt. Eme jeles napon a leányoknak, asszonyoknak tilos volt fonni vagy varrni, mert az egyet jelentett a tyúkfenekek befoltozásával. Luca-napkor tilalmas munka volt még a mosás, lúgozás, és a kenyérsütés.



Sok helyen a fiatalok házról házra jártak, hogy különböző rituálékkal - kotyolás, alakoskodás – áldozzanak a bő termés és jószágszaporulat oltárán. A lucaverset pedig azoknál a házaknál szavalták, ahol nagy szükség volt a párválasztás elősegítésére. Aki biztosra ment, az - akárcsak Katalin-, András- és Borbála-napkor – gallyat vízbe tett, ami ha karácsonyra kizöldült, a leány hamarost férjhez ment.

Kiderül, milyen lesz az idő

Úgy tartották, hogy Luca-naptól Karácsonyig bezárólag eltelt 12 nap mutatja a következő 12 hónap időjárásának alakulását. Ám Luca kalendáriuma mellett legalább ilyen népszerű faragott széke, melyet a hagyomány szerint többnyire kilencféle fából állították össze, és szintén 12 napig faragtak. Az így elkészült, szabályos, ötszög köré írt, öt egyenlő szárú háromszögből készült formájú ülőalkalmatosság segített felismerni a falu boszorkányait. Hasonló okból és módszerrel, 12 napig készült a lucaing is, mely az éjféli misén leplezte le a szipirtyókat.

Sokat lehet röhögni is

Addig is az ólakra fokhagyma füzért akasztottak, hogy megóvják állataikat, és elzárták a seprűket, hogy biztosra menjenek. De nem csak boszorkányüldözéssel és precíz lépésekből álló varázslatokkal telt ez a nap, a jókedv is helyet kapott faluszerte. Luca-napi tréfaként a legények összecserélték a szomszédok kapuit, a szekereket szétszedték, és a háztetőkön rakták össze őket. Egyes helyeken a lucadisznó szellemével riogatták a gyerekeket, aki pedig kíváncsi volt, meddig él, lucapogácsát (tollaspogácsa) sütött, s ha a rajta lévő toll megperzselődött, már készülhetett is a temetőbe.