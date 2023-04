Szudán

Az EU kimenekítette diplomatáinak első csoportját Kartúmból

Az Európai Unió megkezdte diplomatáinak és több uniós állampolgár első csoportjának kimenekítését Kartúmból - jelentette be Charles Michel, az Európai Unió tagállamainak vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke Twitter-üzenetében vasárnap.



Josep Borrell uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő azt írta a Twitteren: "megkönnyebbült", amiért az EU Szudánban szolgálatot teljesítő diplomatái biztonságban vannak.



Közölte, az EU Kartúmba akkreditált nagykövete nem hagyta el az országot, továbbra is Szudánból látja el feladatait.



"Meg kell védeni a civileket, és szavatolni kell az uniós polgárok biztonságos evakuálását" - fogalmazott.



A főképviselő arról is tájékozatott, hogy a nap folyamán beszélt a szudáni fegyveres erőket irányító Abdel Fattáh al-Burháni tábornokkal, valamint Mohamed Hamdan Dagalo tábornokkal, egy másik katonai egység, a Gyors Támogatási Erők parancsnokával, és azonnali tűzszünetet sürgetett.



"Továbbra is elkötelezettek vagyunk a fegyverek elhallgattatása és minden civil megsegítése mellett" - fogalmazott az uniós diplomácia vezetője.