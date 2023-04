Elfogták a duisburgi késes támadás gyanúsítottját

Elfogták vasárnap Duisburgban a németországi városban öt napja történt késes támadás feltételezett elkövetőjét.



A gyanúsított egy 26 éves szíriai állampolgár - jelentette a Westdeutscher Rundfunk regionális közszolgálati médiatársaság a duisburgi ügyészség tájékoztatása alapján. Lakásában lefoglaltak két kést, amelyek közül valamelyiket a kedden egy belvárosi - az otthonához közeli - edzőteremben végrehajtott támadáshoz használhatta.



A gyanúsítottat péntek óta keresték egy térfigyelő kamera felvételei alapján, nyilvános körözéssel. Szomszédok ismerték fel a felvételen szombaton, és azonnal riasztották a rendőrséget. Röviddel éjfél után fogták el.



A Bild című lap értesülése szerint a férfi menedékkérőként érkezett Németországba. Rendőrségi ügye eddig nem volt. Egy terrorelhárító alakulat fogta el lakásában.



Az edzőterem öltözőjében történt késelésben négy férfi sebesült meg. Az első áldozat - egy 21 éves fiatalember - életveszélyes állapotban van. A támadó utána rárontott még két 24 éves és egy 31 éves férfira is, majd elmenekült. Vasárnapig egy sebesültet bocsátottak haza a kórházból.



A bűncselekmény kiváltó oka ismeretlen. Az eddigi adatok szerint a támadó nem ismerte áldozatait.

Mit diesen Fotos aus einer Überwachungskamera fahndet die #Polizei nach dem Mann, der am Dienstag in einem Fitness-Studio in #Duisburg vier Menschen mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Eines der Opfer schwebt noch in Lebensgefahr. @ZDFheute pic.twitter.com/Vjr6pBMUrT