Női téma

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság fenntartotta a terhesség-megszakításra használt ismert gyógyszer hozzáférhetőségét

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága átmenetileg fenntartotta a terhesség-megszakításhoz használt legelterjedtebb gyógyszer hozzáférhetőségét pénteken hozott döntésével.



A legfőbb jogi fórum rövid, aláírást nem tartalmazó határozata alapján a Mifepristone nevű készítményre a 2000-ben kiadott gyógyszerhatósági engedély, valamint a gyógyszer elérhetőségére vonatkozó, az elmúlt években hozott könnyítések is életben maradnak addig, amíg a készítmény biztonságára vonatkozó bírósági eljárás zajlik. A Legfelsőbb Bíróság döntésével elfogadta az igazságügyi minisztérium és a gyógyszer gyártójának beavatkozási kérelmét.



A Legfelsőbb Bíróság két tagja, Clarence Thomas és Samuel Alito nyilvánosságra hozta, hogy nem értett egyet a testület döntésével.



Az ügy előzménye, hogy április elején Texasban egy szövetségi bíró felfüggesztette a gyógyszer engedélyét. Matthew Kacsmaryk bíró egy per részeként hozta meg a felfüggesztő döntést, amelyben a felperes - egy keresztény civil szervezet - a gyógyszer biztonságát és engedélyét illetően kérte a bíróság beavatkozását.



A Legfelsőbb Bíróságnak a saját maga által szabott pénteki határidőig arról is döntenie kellett, hogy a gyógyszer hozzáférhetőségét korlátozó köztes bírói ítélet életben maradhat-e.



Joe Biden elnök az első bírói határozatra reagálva azt mondta, hogy kormánya mindent megtesz a Texas-i ítélet ellen.



Az Egyesült Államokban a terhesség-megszakítások felét ma már a perben szereplő gyógyszer, a Mifepristone alkalmazásával hajtják végre.