A belga vámhatóság megsemmisített egy amerikai sörszállítmányt- videó

A belga vámhatóság a földrajzi eredetmegjelölésre vonatkozó európai előírásra hivatkozva megsemmisített egy Egyesült Államokból származó sörszállítmányt - jelentették be pénteken.



A belga vámhivatal szóvivője elmondta, hogy a 2352 doboz sörből álló szállítmányt még februárban foglalták le, és most került sor a megsemmisítésre a franciaországi Champagne régió pezsgőkészítőit tömörítő szervezet (Comité Champagne) kérésére, és annak költségére.



Az intézkedés a Miller High Life sörmárka termékeire vonatkozott, amelynek reklámmottója tartalmazza a pezsgő, azaz champagne kifejezést. Az 1903-ban alapított amerikai gyártó 1906 óta használja a "Champagne of Beers", azaz "Sörök pezsgője" jelmondatot, amivel a francia érdekvédelmi szervezet szerint megsérti az eredeti pezsgő, azaz Champagne földrajzi megjelölésére vonatkozó európai uniós védettséget.



A belga vámhatóság annyit közölt, hogy a szállítmánynak német vásárlója volt. A francia szervezet hozzátette, hogy a német vásárló nem emelt kifogást a megsemmisítésre vonatkozó döntés ellen. A Comité Champagne igazgatója úgy nyilatkozott, hogy az amerikai termék megsemmisítése "elismerése a Champagne-ban dolgozó termelők elkötelezettségének abban, hogy megóvják a termékükre vonatkozó védettséget", valamint aláhúzza annak fontosságát, hogy az Európai Unió eredetmegjelölést alkalmaz.



Az amerikai gyártó pénteken úgy reagált, hogy tiszteletben tartja a pezsgő, azaz champagne szóra vonatkozó helyi megszorításokat. A Molson Coors Beverage Co. közleményében ugyanakkor értetlenségét fejezte ki amiatt, hogy miként került a szállítmány Európába, ahova a cég közlése szerint jelenleg nem exportálják az adott márkát. A gyártó egyben hangsúlyozza, hogy büszkék a Miller High Life márkára, annak reklámmondatára, valamint arra, hogy a Wisconsin állambeli Milwaukee-ból származik.



A "sörök pezsgőjeként" hirdetett sörmárkát az Egyesült Államokban az ünnepi időszakokban pezsgősüvegre emlékeztető kiszerelésben is árusítják.

This week, Belgian customs officials emptied out more than 2,300 cans of Miller High Life after the "Champagne of Beers," was found to infringe the legally protected term "Champagne." The company does not export High Life to the EU, so it's unclear how the beer got there. pic.twitter.com/QfM5aUlDEU