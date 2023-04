Egy súlyosan beteg elefánt sorsa váltott ki indulatokat a pakisztáni Karacsiban

Egy felállással küszködő, sánta, beteg elefánt jövője, a neki otthont adó állatkert sorsa, illetve az e körüli vita tartja lázban Pakisztán üzleti fővárosának, Karacsinak a lakosait - adta hírül a török Anadolu hírügynökség pénteki beszámolójában.



Az indulatokat egy videó váltotta ki, amely a közelmúltban készült a gyengének látszó, infúziót kapó, beteg elefánt nyomorúságos állapotáról. Núr Dzsahánt jelenleg külföldi állatorvosok kezelik számos olyan betegség miatt, amelyek állítólag a hónapokig tartó elégtelen ellátás és kezelés következményei.



Núr Dzsahán, aki Dzsahángír mogul császár hitvesének nevét kapta, 17 éves. A termetes emlőst a múlt héten külföldi állatorvosok műtötték meg, de állapota riasztó mértékben romlott.



A nőstény ormányos a Pakisztánban fellelhető utolsó négy állatkerti elefánt egyike. Valemennyien az 1870-ben alapított karacsi állatkertben élnek.



A 153 éves állatkertet az utóbbi időben egyre több bírálat éri, sokan "borzasztó helyként" írják le, amely jelen állapotában alkalmatlan az állatok szakszerű ellátására. Civilek azt követelik, hogy az állatkertet zárják inkább be, az állatokat pedig helyezzék el menhelyeken. A bezárást kezdeményezőkhöz több ismert személy is csatlakozott, köztük a klímaváltozásért felelős miniszter és a külügyminiszter felesége.



Kanvar Ajub, az állatkert alig egy hete kinevezett új igazgatója azt nyilatkozta, hogy Núr Dzsahán esetében felmerült, hogy a karacsi szafariparkban helyezzék el, de állapota ezt egyelőre nem teszi lehetővé.



Mint fogalmazott, az elefánt a lehető legjobb kezekben van, de mivel állapota romlik, egyelőre csak reménykednek abban, hogy felépül. Úgy vélte, az állatkerttel szembeni kifogások jogosak, a helyzet megelőzhető lett volna, és most már dolgoznak a körülmények javításán. Az állatkert bezárása nincs napirenden - mondta.

