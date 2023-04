UK

Lemondott Dominic Raab brit miniszterelnök-helyettes

Lemondott pénteken Dominic Raab brit miniszterelnök-helyettes, akit számos volt munkatársa zaklató bánásmóddal vádolt. A tisztségre Oliver Dowdent, a kormány munkáját összehangoló kabinetiroda vezetőjét nevezte ki Rishi Sunak miniszterelnök.



Raab az igazságügy-miniszteri tisztséget is betöltötte Sunak konzervatív párti kormányában. Ezt a tisztséget most leválasztották a kormányfői posztról, és péntektől Alex Chalk vezeti a tárcát.



Dowden és Chalk kinevezését III. Károly király formálisan jóváhagyta és kihirdette.



Raab lemondásának közvetlen előzményeként vizsgálati jelentés készült azokról a régóta hallható vádakról, amelyek szerint a volt miniszterelnök-helyettes erőszakos, összeférhetetlen magatartást tanúsított kormányzati kollégáival szemben.



A 47 oldalas jelentés fő megállapításai közé tartozik, hogy Raab gyakran megfélemlítő, "visszatérően és észszerűtlen mértékig agresszív" módon kommunikált beosztottjaival.



A jelentést csütörtökön kapta meg Rishi Sunak, és általános volt az a várakozás, hogy a kormányfő meneszti helyettesét, aki régi és szoros politikai szövetségese.



Dominic Raab azonban Sunak döntését megelőzve pénteken levélben tájékoztatta a miniszterelnököt, hogy távozik kormányzati tisztségeiből.



Raab - aki korábban a Brexit-folyamat irányításáért felelős minisztérium élén állt, majd a külügyminiszteri tisztséget is betöltötte - Sunaknak írt levelében hangsúlyozta: az öthavi vizsgálat megállapításait összegző jelentés két eset kivételével az ellene felhozott vádak mindegyikét semmisnek nyilvánította, és a fennmaradó két panaszügyben tett elmarasztaló megállapítás is "elhibázott".



A konzervatív politikus ellen 24 egykori munkatársa részéről érkezett hivatalos panasz, és a vizsgálat nyolc konkrét esetre terjedt ki.



Raab a magatartásával kapcsolatban megfogalmazott vádakról azt írta: a minisztereknek lehetőséget kell adni arra, hogy "kritikai visszajelzéseket" adjanak vezető beosztású munkatársaiknak a választók által elvárt színvonal biztosítása érdekében.



Raab szerint a vizsgálat veszélyes precedenst teremtett, mivel alacsonyra helyezte azt a küszöböt, amely felett már zaklatásnak lehet minősíteni a vezetői magatartást, és ez csak bátorítja azokat, akik hamis vádakat fogalmaznak meg a kabinettagokkal szemben.

A 49 esztendős Dominic Raab nem először lép ki önként a brit kormányból. Theresa May miniszterelnöksége idején, 2018 novemberében a brit EU-tagság megszűnésének folyamatát irányító minisztérium (DExEU) éléről távozott, azzal az indokkal, hogy nem tudja "jó lelkiismerettel" támogatni a Brexit feltételrendszeréről szóló, az akkori kormány által jóváhagyott megállapodástervezetet.



Oliver Dowden, az új miniszterelnök-helyettes 2015 óta alsóházi képviselő, az elmúlt években volt általános megbízatású tárca nélküli miniszter, és betöltötte a digitális, kulturális, média- és sportügyek miniszterének tisztségét is.



Miniszterelnök-helyettesi kinevezésével is megtartotta a kabinetiroda irányításáért felelős miniszteri posztját.



Az igazságügy-miniszterré kinevezett Alex Chalk korábban a védelmi minisztérium közbeszerzési államtitkára, majd az igazságügyi tárca parlamenti államtitkára volt.



Nagy-Britanniában nem írja elő törvény a miniszterelnök-helyettesi tisztség betöltését, a mindenkori kormányfő személyes döntési hatáskörébe tartozik, hogy kinevezi-e valamelyik kollégáját erre a posztra.