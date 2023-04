Spanyolország

A Franco-diktatúra újabb emblematikus alakját exhumálják rangos sírhelyéről

A diktatúra politikai alapját adó, fasiszta eszmeiségű Falange párt alapítójának és vezetőjének földi maradványait hétfőn távolítják el a székesegyház kriptájából. 2023.04.21 11:35 MTI

A Franco-diktatúra újabb emblematikus alakját, José Antonio Primo de Riverát (1903-1936) exhumálják a spanyol főváros közelben található Elesettek Völgyének bazilikájából - közölte több spanyol sajtóorgánum kormányzati forrásokra hivatkozva pénteken.



A diktatúra politikai alapját adó, fasiszta eszmeiségű Falange párt alapítójának és vezetőjének földi maradványait hétfőn távolítják el a székesegyház kriptájából.



Korábban itt volt eltemetve az egykori spanyol diktátor, Francisco Franco tábornok (1892-1975) is, akinek sírját 2019-ben helyeztette át a kormány.



Az újabb exhumálást a tavaly ősszel életbe lépett, úgynevezett demokratikus emlékezet törvény alapján végezték, amely kimondja: a tisztelet kifejezése lenne, ha a diktatúra alakjai továbbra is megkülönböztetett helyszíneken lennének eltemetve. Spanyolországban 36 éven át, a spanyol polgárháború 1939-es befejezésétől egészen a tábornok 1975-ben bekövetkezett haláláig tartott Francisco Franco diktatúrája.



Uralma, a monarchista-nacionalista jobboldali és a köztársaságpárti baloldali erők között zajló polgárháborút követően kemény megtorlással kezdődött, több ezer embert bebörtönöztek, és legalább 30 ezret kivégeztek.



A Madridtól mintegy 50 kilométerre található, gigantikus kőkeresztjéről már messziről látható Elesettek Völgye a diktátor polgárháborús győzelmének jelképeként épült több ezer fogoly rabszolgamunkájával.



Később Franco odaszállíttatta a köztársaságiak oldalán elesettek holttesteit is a hozzátartozók beleegyezése vagy tudomása nélkül. Hivatalos becslések szerint 30 ezer embert temettek el ott, egyes történészek azonban úgy vélik, hogy valójában legalább kétszer annyian lehettek.



A köztársaságpárti áldozatok leszármazottai évek óta küzdenek azért, hogy szeretteiket exhumálhassák az Elesettek Völgyéből, amely mostanra visszakapta a korábbi, Cuelgamuros völgye elnevezést.