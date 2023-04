USA

Meglőttek két texasi pomponlányt, miután véletlenül rossz autóba ültek be a parkolóban

Texasban a rendőrség őrizetbe vett egy férfit, aki lőfegyverrel megsebesített két középiskolás lányt, miután tévedésből az ő autójába szálltak be egy parkolóban még kedden éjszaka.



A 25 éves gyanúsítottat 500 ezer dolláros óvadék ellenében szabadon engedték.



A két diák, egy középiskolai szurkolócsapat pompomlány tagjai egyikét válságos állapotban szállították kórházba. Másikuk sérülését a helyszínen ellátták, ő azt mondta, hogy amikor észrevették a tévedést, gyorsan kiszálltak az autóból és a saját járművükhöz siettek. A lövöldözéshez kihívott rendőrök a két sérültet már saját kocsijában találták meg a Texas állambeli Elgin egyik szupermarketjének parkolójában.



Szombaton New York államban egy 20 éves nőt halálosan megsebesített egy háztulajdonos, aki rálőtt egy véletlenül az udvarára hajtó autóra. Az autóban négyen utaztak, egy barátjukhoz tartottak, de rossz felhajtóra kanyarodtak be. A 65 éves háztulajdonos otthonának bejárati teraszáról adott le két lövést az autóra, amelyek halálosan megsebesítették az egyik utast.



Múlt csütörtökön Alabama államban egy 84 éves férfi a bejárati ajtón keresztül lőtt meg egy tizenévest, aki véletlenül rossz címre csöngetett be az esti órákban, hogy fiatalabb testvéreit hazavigye. Az idős férfi betörőnek nézte a ház ajtajában álló afroamerikai fiatalt, aki fején és karján sérült meg. Őt három nap után kiengedték a kórházból. A háztulajdonos férfi kedden feladta magát a rendőrségen, őrizetbe vétele után 200 ezer dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték.