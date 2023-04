Bűnügy

Mérgezett sajttortával akarta megölni hasonmását egy nő, 21 évre börtönbe kerül

Huszonegy év börtönbüntetésre ítéltek egy orosz nőt New Yorkban, aki mérgezett sajttortával próbálta eltenni láb alól vélt hasonmását. 2023.04.20

Huszonegy év börtönre ítéltek egy orosz nőt New Yorkban, aki mérgezett sajttortával próbálta eltenni láb alól vélt hasonmását, hogy ellopja személyazonosságát - írta honlapján a BBC brit műsorszolgáltató csütörtökön.



Viktorija Naszirova 2016. augusztus 28-án egy szelet mérgezett sajttortát adott kozmetikusának, Olha Cviknek, mielőtt ellopta az útlevelét és a munkavállalási engedélyét.



Az ítélethirdetéskor a 47 éves Naszirova a bírót káromolta.



Az ügyész "könyörtelen és számító szélhámosnak" nevezte a nőt.



A gyilkossági kísérlet napján Naszirova egy doboz sajttortával ment Cvik queensi házába. A süteményből két szeletet maga is megevett, a harmadik, mérgezett szeletet pedig az akkor 35 éves áldozatnak ajánlotta fel. Miután a szempillastylist evett a tortából, hányni kezdett, és elment ledőlni. Hallucinációi voltak, és majdnem szívrohamot kapott.



Barátja másnap eszméletlenül talált rá a nőre, akit a tettes csipkés fehérneműre vetkőztetett, és tablettákat szórt szét körülötte a padlón, hogy öngyilkossági kísérletnek tűnjön az eset. Amikor a kozmetikus hazatért a kórházból, észrevette, hogy lába kélt ukrán útlevelének, amerikai munkavállalási engedélyének, ékszereinek, valamint körülbelül négyezer dollár készpénznek.



Abban az időben Cvik és Naszirova meglehetősen hasonlóan nézett ki, mindkettejüknek sötét haja és hasonló bőrszíne volt, és mindketten oroszul beszéltek.



A sajttorta maradványaiban erős nyugtatót, fenazepamot mutattak ki, és a padlón szétszórt tabletták ugyancsak ezt a hatóanyagot tartalmazták. A Brooklynban élő Naszirovát februárban ítélték el gyilkossági kísérlet, testi sértés és jogtalan fogva tartás miatt. A bíró elrendelte, hogy szabadon engedését követően még további öt évig felügyeljék.



Nem ez volt az első alkalom, hogy Naszirova összeütközésbe került a törvénnyel. 2015-ben felkerült az Interpol körözési listájára, mert egy évvel korábban feltételezhetően meggyilkolt egy nőt Oroszországban. Azzal vádolják, hogy megölte szomszédját, és ellopta megtakarításait.



Az amerikai média szerint Naszirova korábban állítólag bedrogozott és kirabolt több férfit, akikkel társkereső oldalakon ismerkedett meg. Az általa elkövetett bűncselekményekkel a CBS 48 óra című műsora is foglalkozott 2017-ben.

