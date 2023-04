Háború

Műtéti heg Putyin nyakánál - pajzsmirigy vagy gégerákos?

A Putyin nyakán felfedezett heg fokozza a találgatásokat az esetleges rákkezelésről. A műtéti sebre akkor derült fény, amikor a hétvégén egy gyertyát szorongatott a moszkvai ortodox húsvéti székesegyházban tartott éjféli istentiszteleten. Az interneten vita alakult ki arról, hogy ez bizonyítja-e azokat a feltevéseket, miszerint Putyin pajzsmirigy- vagy gégerákban szenved.



A heg balról jobbra felfelé haladó, markáns átlós vonalként jelenik meg a nyakán. Jól kivehető a Kreml által a húsvéti szertartásról közzétett felvételeken és képeken, de nem mindig látható.



Mindez azután történt, hogy egy lehetséges amerikai hírszerzési szivárgás azt állította, hogy az orosz zsarnok rákos kemoterápiás kezelés alatt áll. Az ukrán média Telegram-csatornája, az Unian úgy írta le a heget, mint a "Z" betű alakját - a Putyin megszálló erői által használt horogkereszt stílusú szimbólumot. Sokak szerint innen is származik a Z.

Egy hasonló heg már több mint két évvel ezelőtt is feltűnt, 2020 decemberében a Sobesednik orosz médium rámutatott a Putyin nyakán lévő markáns jelre. Akkor Amjad Al-Yousef plasztikai sebész így kommentálta: "Elméletileg az intubálás [cső behelyezése sebészeti célból] után maradhat ilyen heg, de ez csak elméletben van így. Gyakran előfordul, hogy a bőr gyógyulásával még heg sem marad". Al-Yousef azt is mondta, hogy nem is biztos, hogy hegről van szó, hanem a meglazult bőr jele ez - ami "idős embereknél" gyakori.



Al-Jousef azt sugallta, hogy Putyin - akkor 68, most 70 éves - rendszeresen plasztikai műtéteket végeztetett az arcán - de a nyakán nem végezték el. "Ezen a testrészen nem végeznek plasztikai műtétet" - mondta. "Még ha feltételezzük is, hogy ez valamiféle újítás a plasztikai sebészetben, akkor ebben az esetben ilyen súlyos hiba nélkül szakszerűbben végezték volna el."



"Adott egy idős férfi klasszikus nyaka lógó bőrrel. A korral a bőr szerkezete megváltozik és gyengül. Vlagyimir Putyin arca nagyon ápolt, észrevehető a professzionális kozmetikai ápolás. És amikor a tökéletes arcot látjuk, természetesen a nyak bőre éles kontrasztot ad, mert sajnos a nyakra nincsenek ilyen hatékony professzionális kezelések. Mi több, az ing és a nyakkendő felhúzása közben a nyak összenyomódik, a bőr összegyűlik és beráncosodik."

Egy éve még garbóban mászkált

Transmission of Putin's speech suddenly cuts. Funny business with Russian TV. Kremlin can't help itself. pic.twitter.com/VrT9SMOonO — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 18, 2022

Vlagyimir Putyin "hegét" először egy 2020. december 17-i sajtótájékoztatón vették észre. 2020-ban az esetleges heg nem tűnt olyan feltűnőnek, mint amilyennek az elmúlt napokban és a moszkvai Megváltó Krisztus-székesegyházban a hétvégén látták. Ám az állítások ellenére nincs bizonyíték arra, hogy az orosz zsarnokot megműtötték volna a pajzsmirigy eltávolítása céljából, ami egy néhány centiméteres, a nyak elülső részén húzódó bemetszéssel járhat.



A Proekt [Projekt] média független portál vizsgálata kimutatta, hogy a diktátort folyamatosan kísérgetik pajzsmirigyrákra szakosodott orvosok. A ráksebész Dr. Szelivanov 35 alkalommal, 166 napon keresztül utazott Putyinhoz. Az ő szakterülete "a pajzsmirigyrákos idős és szenilis betegek diagnosztikájának és sebészeti kezelésének sajátosságai". Dr. Alekszej Scseglov fül-orr-gégész már a 2014-es szocsi olimpián is Putyin mellett állt, és szintén "könyörtelenül" követte az orosz államférfit, 59 utat tett meg 282 napot töltve mellette. Scseglovot olyan orvosnak tartják, "aki többek között elsőként képes felismerni a pajzsmirigy problémákat, beleértve az onkológiai problémákat is". Putyin egy másik fül-orr-gégész szakorvos, Dr. Igor Esakov felügyelete alatt is állt, aki 152 nap alatt 38 alkalommal járt Putyinnál. De több más orvosról is kiderült, hogy az orosz elnököt ápolta.

Más állítások szerint Putyin hasi rákban szenved

A Telegram-csatornán - General SVR - rendszeresen azt állítják, hogy a Kreml hadvezére "köhögési rohamoktól, szédüléstől, alvászavaroktól, hasi fájdalomtól [és] állandó hányingertől" szenved, valamint "a Parkinson-kór és a skizoaffektív zavar tüneteinek megnyilvánulásától" - állították.



Az egyik verzió szerint szteroidokkal kezelték, ami az arca és a nyaka körül puffadt kinézetet eredményezett.



A pajzsmirigyrák tünetei közé tartozik egy vastag csomó megjelenése a pajzsmirigy területén; rekedt hang; nyelési nehézség; fájdalom a nyakban és a torokban; megnagyobbodott nyirokcsomók a nyakban; száraz köhögés, kaparó vagy vakaró érzés a torokban vagy a szegycsont mögött.



A Kreml tagadta, hogy Putyin egészségügyi problémáktól szenvedne.