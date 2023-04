Világvége

UFO-t talált a Közel-Kelet felett az amerikai katonai drón - videó

A Pentagon szerdán feloldotta a titkosítás alól azt a videót, amelyet egy amerikai MQ-9 Reaper drón készített, miután azonosítatlan repülő tárgyat észlelt a Közel-Kelet fölött elhúzva. Az eset, amelyről tavaly számoltak be, az első ilyen találkozás egy pilóta nélküli repülőgép által azzal, amit a hadsereg megmagyarázhatatlan rendellenes jelenségnek (UAP) nevezett el.



Egy szenátusi meghallgatáson a videó tartalmát magyarázva Sean Kirkpatrick, a Pentagon All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) igazgatója felsorolta a katonai drón által látott fényes és csillogó "fémgömb" tulajdonságait.



"Ezüst. Áttetsző. Fémes. 10 000 és 30 000 láb között [a levegőben], látszólagos sebességgel, az általában észlelt hőkibocsátás nélkül" - mondta, megjegyezve, hogy az objektum "összhangban viselkedett más, a térségben végzett 'fémgömb' megfigyelésekkel".



A múltban az UFO-észlelésekhez szinte mindig emberi megfigyelőre volt szükség, mivel korábban emberi ítéletre volt szükség annak megállapításához, hogy egy űrhajó mozgása meghaladja-e a meglévő technológiával lehetséges határokat. A Reaper kamerája azonban emberi pilóta jelenléte nélkül is képes volt követni és követni a gömböt.



Kirkpatrick nem zárta ki, hogy a gömb "ellenséges technológia" lehet, hiszen az USA külföldi ellenfelei olyan technológiával rendelkeznek, amelyről Washington egyáltalán nem tud, de azt mondta, hogy a "jelenségek" vagy "földönkívüliek" kategóriájába is tartozhat.



Az AARO-t júliusban hozták létre azzal a céllal, hogy egyesítse a védelmi minisztérium és más szövetségi ügynökségek összes erőfeszítéseit, amelyek "rendellenes, azonosítatlan űrbeli, légi, víz alatti és egyéb objektumok" felderítésére, azonosítására és attribútumainak megállapítására irányulnak. Az osztályt azt követően hozták létre, hogy az előző évben a szenátus törvényjavaslata, amely az amerikai hírszerző ügynökségektől az "azonosítatlan légi jelenségekkel" kapcsolatos információk közlését követelte, több kérdést vetett fel a törvényhozóknak, mint választ.