Távozik a francia nyugdíjreform elleni tüntetéseket szervező szakszervezet vezetője

Laurent Berger 2012 óta irányítja a legnagyobb francia szakszervezetet, s már a tavalyi júniusi kongresszuson jelezte, hogy a jelenlegi mandátuma végén távozni kíván a posztról. 2023.04.19 18:10 MTI

A Franciaországban vitatott nyugdíjreform elleni tömegdemonstrációkat szervező CFDT szakszervezet vezetője, Laurent Berger szerdán bejelentette, hogy június 21-én távozik a legjelentősebb francia szakszervezet éléről.



"Úgy gondolom, hogy június 21-én otthagyom a CFDT-t, ahol most minden rendben van" - mondta a szakszervezeti vezető a Le Monde című napilapnak adott interjúban, s utódjának a helyettesét, Marylise Léont ajánlotta a szakszervezet országos irodájának figyelmébe.



Az 54 éves Laurent Berger 2012 óta irányítja a legnagyobb francia szakszervezetet, s már a tavalyi júniusi kongresszuson jelezte, hogy a jelenlegi mandátuma végén távozni kíván a posztról.



"Nem a jelenlegi helyzet és nem is egy hirtelen ötlet miatt távozom" - hangsúlyozta a nyugdíjreform ellen három hónapja tartó tiltakozási mozgalom vezetője, aki szerint természetes, hogy a CFDT "megújul". Ugyanakkor elismerte, hogy "rendkívüli helyzetben" hagyja ott a posztját.



A nyugdíjkorhatárt két évvel megemelő törvénytervezet ellen január 19-én kezdődtek százezres tömegdemonstrációk a szakszervezetek felhívására, a tüntetéseket pedig országszerte utcai zavargások kísérték. A francia alkotmánytanács pénteken jóváhagyta a nyugdíjkorhatárnak a jelenlegi 62-ről 64 évre emelését előíró törvénytervezetet, amelyet másnap Emmanuel Macron államfő ki is hirdetett.



A francia televíziókban a korábban reformpártinak számító Laurent Berger már január elejétől elutasította a kormány javaslatát, majd a tüntetések élére állva a tiltakozó mozgalom vezetőjévé vált, szorosan együttműködve a radikálisabb CGT szakszervezet vezetőjével, Philippe Martinezzel. Ez utóbbi március 31-én távozott a posztjáról, utódjának a CGT Sophie Binet-t választotta meg, így a jövőben a két nagy francia szakszervezetet nők irányítják.



Emmanuel Macron államfő szerdán "tiszteletéről és barátságáról" biztosította az őt régóta ismerő, de nyilvánosan folyamatosan támadó Laurent Berger-t. Elzászi látogatásán a köztársasági elnök elmondta, hogy nem szűkíthető le a nyugdíjreform miatti nézeteltérésekre a viszonya a szakszervezeti vezetővel. Olivier Véran kormányszóvivő pedig "egy komoly, sokat követelő és kemény partnerként" búcsúzott Laurent Berger-től.



A CFDT eddigi vezetője szerint a nyugdíjreform elleni küzdelem nem ért véget, s arra kérte a franciákat, hogy a következő tüntetésen, május 1-én ismét tömegesen vegyenek részt, miután szerinte a köztársasági elnök "beletörölte a lábát a dolgozókba".



Laurent Berger jelezte, hogy a sajtótalálgatásokkal ellentétben nem kíván politikai pályára lépni, sem 2027-ben, sem 2032-ben nem indul az elnökválasztáson. Szerinte ez a híresztelés az államfő környezetéből kapott szárnyra, mégpedig az ő és a CFDT lejáratására.