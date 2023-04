Katasztrófa

Folytatják a kutatást a New Yorkban összeomlott parkolóház romjainál

New Yorkban szerdán folytatták az egy nappal korábban összeomlott parkolóház átkutatását és a romok eltakarítását, a hatóságok minden járművet átkutatnak, hogy nem tartózkodott-e benne valaki a tragédia idején.



Kedden délután New York belvárosa, Manhattan déli részén (Lower Manhattan), a pénzügyi központ közelében omlott össze egy parkolóház, aminek nyomán legkevesebb egy ember meghalt és öten megsérültek. A hatósági beszámoló úgy fogalmazott, hogy az épület emeletei egészen a pinceszintig "palacsintaszerűen" egymásra zuhantak, maga alá temetve parkoló járműveket.



A város építésügyi osztályának vezetője, Kazimir Vilenchik sajtótájékoztatóján elismerte, hogy a 2003-ban emelt épülettel összefüggésben legalább egy építésügyi hiányosságról tudomásuk van, amellyel kapcsolatban még 2010-ben kérelem is beérkezett, de azt nem közölte, hogy a hiányosságot kiküszöbölték-e. Elhangzott, hogy több érvényben lévő kivitelezési engedély is létezik az épületre, ezek egyike elektromos javításokra vonatkozik, ami zajlott a baleset idején.



A sajtójelentések szerint ugyanakkor az épülettel kapcsolatban a városi iratok tanúsága szerint már összesen 19 esetben állapítottak meg szabálysértést, amelyek közül négy a nyitott ügy, ahol a tulajdonos nem bizonyította, hogy intézkedett volna.



A szakértők szerdán folytatták a környező épületek átvizsgálását is, továbbra is zárva a parkolóház utcája, valamint a baleset helyszínén készült drónfelvételeket elemzik, hogy megpróbálják megállapítani az épületomlás okát.