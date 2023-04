Románia

Több mint kétezer tonna felgyűlt háztartási hulladékot kell elszállítani Marosvásárhelyről

Több mint 2300 tonna háztartási hulladékot kell egyszeri alkalommal elszállítani a következő napokban a romániai Marosvásárhelyről, miután két hete nincs szolgáltató, amely naponta összegyűjtené a háztartási szemetet - közölte az erdélyi város polgármesteri hivatala.



A marosvásárhelyi városvezetés szerdán közösségi oldalán arról tájékoztatott: meghozták a szükséges intézkedéseket, hogy el lehessen szállítani a város közterületein az utóbbi két hétben felgyűlt több mint 2300 tonna háztartási hulladékot. Marosvásárhelyen április 4. óta nincs szolgáltató a feladatra; a helyi önkormányzatnak a közterület tisztántartására van érvényes szerződése, a szemeteskukák körül összegyűjtik a hulladékot, de a tartályokat nem ürítik ki - számolt be a helyi sajtó.



A szolgáltató hiánya a megyeszékhely mellett 18 környékbeli községet érint. A szerződéskötés Maros megyei szinten az ADI Ecolect társulás feladata, az önkormányzat nem vállalhatja át, csak nyomást gyakorolhat a közösségi fejlesztési egyesületre - emlékeztett a polgármesteri hivatal.



Mint írták, kedden összeült a vészhelyzeti bizottság, mely felhatalmazta Soós Zoltán polgármestert a nem mindennapi helyzet kezelésére. Az elöljáró azonnali önkormányzati ülést hívott össze, ahol a képviselő-testület felkérte az ADI Ecolectet átmeneti szerződések kötésére, amíg sikerül végleges szolgáltatót találni.



Tóth Brezovszki Andrea, az ADI Ecolect ügyvezetője a Vásárhely.ma portálnak úgy nyilatkozott: egyszerre hirdették meg a közbeszerzési pályázatot az új szolgáltató kiválasztására, és küldték ki a meghívókat a rövid távú szerződésekre az érdeklődő cégeknek. Egy pályázat érkezett, ezt még szerdán elbírálják, és ha megfelelő, megkötik a rövid távú szerződést; ez esetben egy-két napon belül megoldódik a szemétkérdés - ígérte.



Marosvásárhelyen és térségében tavaly óta gondot okoz a háztartási hulladékgazdálkodás. A korábbi szolgáltatóra számos lakossági panasz érkezett, ezért decemberben szerződést bontottak vele, de nem sikerült újat találni, így a Brantner Veres cég március végéig ellátta a feladatot, de tovább nem volt hajlandó.



A G4Media bukaresti hírportál szerint az új szolgáltató kiválasztását az is nehezíti, hogy a cégek túl szigorúnak találták a feladattervben szereplő feltételeket; az ADI Ecolect most ezeken is enyhített.