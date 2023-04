Csehország

Az utóbbi tíz év legrosszabb osztályzatát kapta a cseh kormány a legfrissebb országos közvélemény-kutatásban

Az utóbbi tíz év legrosszabb osztályzatát kapta Csehországban a jelenlegi kormány a lakosságtól a szerdán közzétett legfrissebb országos közvélemény-kutatásban.



A CVVM akadémiai közvélemény-kutató intézet január közepétől március közepéig készített országos felmérése szerint - amelyet a CTK hírügynökség ismertetett - a csehek többsége elégedetlen Petr Fiala kormányának programjával, tevékenységével, összetételével és magával a miniszterelnökkel is. Hasonlóan negatív értékelést kapott a kormány kommunikációja is a közvéleménnyel.



Legutóbb 2013 februárjában Petr Necas kormányát értékelték ilyen rosszul a csehek. Az a kormány 2013 közepén súlyos válságba került, és a kabinet székhelyén tartott rendőrségi razzia után benyújtotta lemondását.



A Necas-kormányt követő, Jirí Rusnok vezette ügyvezető kabinet, majd Bohuslav Sobotka szociáldemokrata többségű kormánya, illetve Andrej Babis két kormánya egyaránt jobb értékelést kapott a lakosság részéről, mint a tavaly januárban beiktatott, Petr Fiala vezette ötpárti koalíciós kormány.



A Fiala-kabinet személyi összetételével a megkérdezettek 24 százaléka elégedett csak, míg az elégedetlenek aránya 71 százalék. A miniszterelnök munkáját a lakosság 32 százaléka minősítette pozitívan, 64 százalék pedig negatívan. A kormány másfél éves munkájával a megkérdezettek 69 százaléka elégedetlen, s csak 27 százalék elégedett. A kormány programját 30 százalék minősítette jónak, míg 59 százalék rossznak. A kormány közvéleménnyel fenntartott kommunikációjával az emberek 66 százaléka elégedetlen, és 33 százalék elégedett.



Az Andrej Babis koalíciós (ANO és a CSSD) kormányának utolsó hónapjaiban készített felmérés eredményeivel összevetve az új kormány munkájával elégedetlenek aránya átlagban 15 százalékkal nőtt. A két felmérésben csak a miniszterelnökök értékelése közelít egymáshoz. Az ANO elnökével, Andrej Babissal 2021 nyarán a megkérdezettek 62 százaléka volt elégedetlen, Petr Fialának, a Polgári Demokratikus Párt (ODS) elnökének a tevékenységével pedig 64 százalék.



A CVVM értékelése szerint a Petr Fiala vezette koalíciós kormány elutasítottsága egyre növekszik, amit az utóbbi hónapok több tízezres prágai tüntetései is jól mutatnak.