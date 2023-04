USA

Nyilvánosságra hozta tavalyi adóbevallását a Joe és Jill Biden

Nyilvánosságra hozta kedden 2022-es adóbevallását Joe Biden amerikai elnök és felesége; az amerikai elnöki házaspárnak tavaly mintegy 580 ezer dollár jövedelme volt, és 23,8 százalék szövetségi jövedelemadót fizetett be az államkasszába.



A bevallásból kiderül, hogy jövedelmük mintegy 3,5 százalékát, 20 180 dollárt fordítottak jótékonysági célra. A többi között egyházakat, gyerekek támogatásával foglalkozó szervezeteket és egy, a rendőri szakszervezetekkel kapcsolatban lévő alapítványt is támogattak.



Joe Biden fő jövedelemforrása a elnöki fizetése, amely 400 ezer dollár évente. Felesége angoltanárként dolgozik, amiből 82 335 dollár jövedelme származott. A bevallás szerint további bevételük befektetésekből, nyugdíjmegtakarításból és egy olyan cégtől érkezett, amely könyveik jogdíjait kezeli.



Az előző évben a házaspár jövedelme nagyjából 610 ezer dollár volt.



Közzétette adóbevallását Kamala Harris alelnök és férje, Doug Emhoff is. Az alelnök és férje 2022-ben 456 918 dollárt keresett. Ebből 219 171 dollárt tett ki Harris fizetése, amelyet a szenátustól kap, férje pedig egyetemi oktatóként 169 665 dollárt vitt haza 2022-ben. Emellett 62 870 dollárt kerestek könyveik révén. Harris és férje 23 ezer dollárt, bevételeik mintegy 5 százalékát fordították jótékony célra.