Ukrajnai háború

Putyin ismét oroszok által megszállt ukrajnai területen tartott szemlét

Ez a második ismertté vált eset, hogy az orosz elnök a háború kitörése óta orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területen járt. 2023.04.18 07:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Látogatást tett a Dnyepr orosz csapatcsoport főhadiszállásán Herszon megyében Vlagyimir Putyin orosz elnök - közölte kedden a Kreml sajtószolgálata.



A tájékoztatás szerint az államfő fogadta Mihail Tyeplinszkij vezérezredes, az orosz légideszant erők parancsnoka, Oleg Makarevics vezérezredes, a Dnyepr csapatcsoport parancsnoka és más katonai vezetők jelentését a Herszon és a Zaporizzsja megyei harci helyzetről.



"Fontos számomra meghallgatni, hogy hogyan vélekednek önök a helyzet alakulásáról, önöket meghallgatni, információcserét folytatni" - mondta Putyin a látogatásról készült, az orosz televíziókban bemutatott videófelvételen.



Külön kiemelte, hogy Tyeplinszkij a vezérkari főnök és a védelmi miniszter megbízásából huzamosabb ideje tartózkodik a fronton, és nagyon részletes jelentést készített. Ezt, mint mondta, a védelmi tárca és a vezérkar nagyra értékelte.



Putyin felköszöntötte a katonákat az ortodox húsvét alkalmából, és ajándékul adta át nekik egy ikonnak a másolatát, amely, mint mondta, "az Orosz Birodalom egyik legsikeresebb védelmi miniszteréé volt". Azt javasolta a légideszantos erők parancsnokának, hogy a kegytárgyat vigye el a csapatokhoz.



Az elnök felkereste az orosz nemzeti gárda Luhanszk megyei Vosztok törzsét is, ahol fogadta Alekszandr Lapin vezérezredes és más parancsnokok jelentését az ebben a körzetben kialakult helyzetről. Akárcsak a Dnyepr főhadiszálláson, Putyin a húsvét alkalmából itt is felköszöntötte a katonákat.



A Kreml szerint a két parancsnokságon tett szemlét nem készítették elő előzetesen. A látogatáson forgatott videófelvételek szerint az orosz államfő helikopteren érkezett a helyszínekre, és ezúttal nem maga vezetett.



Ez a második ismertté vált eset, hogy Putyin a háború kitörése óta orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területen járt. Első alkalommal ezt március 19-én Mariupolban tette meg. Akkor Marat Husznullin miniszterelnök-helyettes kísértében a helyreállítási munkálatokat tekintette meg.



Az első látogatás során Putyin a dél-oroszországi Rosztov-na-Donu várost is felkereste, ahol a "különleges hadművelet" főhadiszállásán tárgyalt a parancsnokokkal.