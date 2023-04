Robbanás ölt meg 18.000 tehenet - nem tudnak mit kezdeni a tetemekkel - videó

Egy texasi farmon múlt héten bekövetkezett robbanás hatalmas tüzet okozott, amely elképesztő mennyiségű, 18.000 tehén halálához vezetett. A helyi tisztviselők a veszteséget az Egyesült Államokban a feljegyzett történelem legnagyobb egyszeri szarvasmarha-pusztulásaként jellemezték.



Mandy Gfeller megyei bíró a USA Todaynek elmondta, hogy a Dimmitt városához közeli South Fork Dairy farmon történt robbanást egy meghibásodott mezőgazdasági berendezés okozhatta. Hozzátette, hogy a helyi tűzoltók még vizsgálódnak.



A tejgazdaság állítólag alig több mint három éve nyílt meg a térségben, és 50-60 embert foglalkoztatott. A tűznek nem voltak emberi áldozatai, és csak egy ember sérült meg. Őt kórházba szállították, ahol a jelentések szerint kritikus, de stabil állapotban volt.



Gfeller elmondta, hogy a tűz kitörésekor az elpusztult 18.000 tehén nagy része egy nagy karámban volt, ahol fejésre vártak. A tisztviselő szerint az állatok a farm teljes állományának mintegy 90 százalékát tették ki.



Megjegyezte, hogy minden egyes tehén értéke nagyjából 2000 dollár, ami azt jelenti, hogy a South Fork Dairy állatállományának veszteségei több tízmillió dollárra rúghatnak, még a berendezések és a szerkezeti károk figyelembevétele nélkül is.



"Pusztító veszteséggel állunk szemben" - mondta Gfeler.



Az Animal Welfare Institute - egy washingtoni székhelyű érdekvédelmi csoport - egyik munkatársa azt állította, hogy az eset könnyedén felülmúlja az összes rekordot, amióta 2013-ban elkezdte nyomon követni az istálló- és tanyatüzeket. A korábbi rekordot 2020-ban állították fel, amikor egy New York állam északi részén fekvő tejgazdaságban keletkezett tűzben mintegy 400 tehén vesztette életét.



Az állami és a tejipari tisztviselők nem tudják, hogyan oldják meg a 18.000 elszenesedett tetem eltakarításának feladatát. Bár a texasi Környezetminőségi Bizottság bizonyos irányelveket ad az állatok eltemetésére vonatkozóan, például azt, hogy legalább 15 méterre kell elhelyezni őket a vízkutaktól, a tömegsírokkal nem számol - jegyezte meg a USA Today.



Dimmitt polgármestere, Roger Malone elmondta a lapnak, hogy bár részt vett már olyan vészhelyzet-kezelési tanfolyamokon, amelyeken megtanítják, hogyan kell az állati tetemeket katasztrófa után eltüntetni, még soha nem kellett ilyen nagyszabású esetekre alkalmazni.



"Hogyan ártalmatlanítanak 18.000 tetemet? Ez olyasmi, amivel nem sokszor találkozik az ember" - mondta.

🚨#BREAKING: Multiple agencies are on scene to a massive dairy farm explosion that took place this evening



📌#Dimmitt | #Texas ⁰

Currently multiple agencies and emergency crews are on scene and have confirmed with a multiple casualty incident at South Fork Dairy in Castro... pic.twitter.com/DyZyb9BiBA