Háború

Szlovákia ideiglenesen leállítja az ukrán gabona behozatalát

Szlovákia ideiglenesen leállítja az Ukrajnából származó gabona és néhány más termék behozatalát - közölte a szlovák kormányhivatal sajtóosztálya az MTI pozsonyi irodájával hétfőn.



A behozatal leállításáról hétfői online ülésén hozott döntést az ügyvezető kormány - jelentette be sajtótájékoztatóján Samuel Vlcan, a földművelésügyi és vidékfejlesztési tárca ügyvezető minisztere, aki azt is elmondta: a behozatali stop április 19-én lép hatályba.



Vlcan a döntést az agrárszektor, illetve a fogyasztók egészségének védelmének szükségességével indokolta.



A hétfői tájékoztatás szerint a behozatali tilalom a gabonán kívül több más, Ukrajnából származó termékre is vonatkozik majd, köztük a cukorra, a vetőmagokra, a szárított takarmányra, a komlóra, a lenre, a kenderre, a zöldségekre és gyümölcsökre, illetve a belőlük készült termékekre, valamint a borra, az etilalkoholra és a mézre is.



A szlovák agrártárca vezetője még pénteki sajtótájékoztatóján jelentette be Pozsonynak az ukrán gabonával kapcsolatos első korlátozó döntését, amely szerint egészségkárosító növényvédőszer-tartalma miatt betiltották az ukrán gabona és liszt feldolgozását és felhasználását az országban.



A TASR közszolgálati hírügynökség jelentése szerint a szlovák agrártárca az ukrán gabona behozatalával kapcsolatban arra mutatott rá, hogy az veszélyezteti, sőt ellehetetlenítheti a szlovákiai termelők helyzetét. Ezzel összefüggésben jelezték: a szaktárca már minden - a behozatal szabályozását célzó - törvényadta lehetőségét kihasználta, s további lépések megtételéhez kormányszintű döntésre volt szükség.