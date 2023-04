Olaszország

Manfred Weber: ha másképp nem lehet megállítani az illegális bevándorlást, akkor készen kell állni a kerítések építésére

Falakat végső megoldásként kellene emelni, de ha másképpen nem lehet megállítani az illegális bevándorlást, akkor készen kell állni a kerítések építésére - mondta el Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke, aki a jobboldali olasz kormány politikáját méltatta a Corriere della Sera című olasz napilapban hétfőn megjelent interjúban.



Manfred Weber szerint az Európai Unió újabb nagy migrációs válsággal áll szemben. Kijelentette, a EPP teljes mértékben támogatja Rómát a törekvésben, hogy egy tagállam se maradjon egyedül az illegális migráció nyomásával szemben, és hogy a téma elsőrendűvé váljon az európai politikában.



Úgy vélte, az EU-ban közös akciótervre van szükség, de sem az Európai Bizottság, sem egyes tagállamok "nem követnek tudatos magatartást, nem figyelnek, nem cselekednek a komoly probléma ellenére".



A EPP elnöke hangsúlyozta, hogy Európa újabb migrációs válság előtt áll, amelyben készen kell lenni falak és kerítések építésére az európai határok védelmében. Elmondta, hogy a EPP kezdeményezésére az Európai Parlamentben a következő napokban rendkívüli vitanapot tartanak a migráció terhétől leginkább sújtott Olaszország iránti szolidaritási lépések elindításáról, valamint szorgalmazzák a kerítések építésének uniós finanszírozását is, hiszen azok nem kizárólag a nemzeti, hanem a közös európai határok védelmét hivatottak biztosítani.



Manfred Weber megkésettnek nevezte az Európai Bizottság februárban bemutatott migrációs intézkedési csomagját hangsúlyozva, hogy évek óta ismételt ígéretek helyett fel kell gyorsítani az illegális bevándorlók visszatoloncolását származási országaikba, mert "ha egy bevándorlónak nincsen joga védelemre, vissza kell térnie hazájába".



A római kormány április 11-től hat hónapra, nemzeti szükségállapotot rendelt el az év eleje óta folyamatosan erősödő migrációs helyzet miatt.



Kormánybiztost neveztek ki Valerio Valenti személyében, aki hétfőn kezdte meg munkáját: első számú feladata az Olaszországba érkezett migránsok elhelyezése lesz a teljes befogadási rendszer átalakításával, a menedékkérők és az illegális bevándorlók megkülönböztetésével, a kiutasításra ítéltek azonosításával.



A kormánybiztos koordinálta országos migrációs intézkedésekre a négy baloldali vezetésű tartomány, Emilia-Romagna, Toscana, Campania és Puglia kormányzója nemet mondott.



Giorgia Meloni miniszterelnök bejelentette, hogy kormánya a menekültügyi rendszer szigorítását is javasolja a hatályban levő úgynevezett speciális védelmi státusz eltörlésével. Utóbbit 2020-ban az Öt Csillag Mozgalom és a Demokrata Párt közös kormánya vezette be; a két évre szóló, többször meghosszabbítható menedékjogban majdnem automatikusan a tengeren keresztül érkezők részesülnek, még mielőtt benyújtják a nemzetközi védelmi kérelmüket.

Év eleje óta több mint 33 ezren érkeztek az országba, a tavalyi év ugyanazon időszakában mért kevesebb mint kilencezerhez képest. Az olaszországi táborokban jelenleg több mint 117 ezren vannak.