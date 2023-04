Nagy-Britannia

A Brexit miatt a jövőben már nem Londonból indul a világ legismertebb vasúti járata

A brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) következtében a jövőben már nem Londonból indul a világ talán egyik legismertebb vasúti járata, az Orient expressz - közölte a Belmond vasúttársaság szóvivője a The Observer című brit vasárnapi lapnak nyilatkozva.



Mint mondta, az Orient expressz - teljes nevén a Venice Simplon-Orient-Express - beszünteti működését Nagy-Britanniában.



"Vállalkozásunkat átalakítjuk 2024-ben, mielőtt további útlevél- és határellenőrzéseket vezetnének be" - ismertette a szóvivő. "El akarjuk kerülni utasaink számára a késlekedések és a lekésett csatlakozások kockázatát a lehető legjobb és legkényelmesebb szolgáltatást nyújtva" - tette hozzá.



A síneken mozgó luxusszálloda, amely Agatha Christie-nek is ihletet adott a Gyilkosság az Orient-expresszen című krimijének megírásához, a 19. század vége óta összekötötte Párizst Isztambullal. Mindazonáltal az évek során az Orient-expressz elnevezést több üzemeltető és vasútvonal is használta. Az 1980-as évek óta az Orient-expresszen utazók Londonból indulva Velencéig juthattak el fényűző körülmények között több ezer angol fontért elkelő jegyárak mellett.



A Brexit nyomán szükségessé váló útlevélellenőrzések miatt Dover kikötőjében órákig tartó dugók alakultak ki a kompkikötőknél, különösen az ünnepnapok és a nyári szabadságok idején. Az európai utazási információs- és engedélyezési rendszer bevezetésével sokan attól tartanak, hogy további ellenőrzések válnak szükségessé, amelyek során az elvileg vízummentességet élvezőknek is kérvényt kell benyújtaniuk, mellékelve biometrikus adataikat. Ez kiterjedne az Orient-expressz utasaira is, akiknek a brit pályaszakaszt követően a La Manche-csatornán való átkeléshez át kell szállniuk egy buszra.