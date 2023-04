Tizenévesek haltak meg egy születésnapi mészárlás során az Egyesült Államokban - videók

A fegyvertartás szabályainak módosítását sürgette Joe Biden, miután négyen meghaltak és sokan megsebesültek - többségük tizenéves fiatal - egy születésnapon kitört lövöldözésben Alabama államban szombaton éjszaka.

