Több százan megsérültek és meghaltak Szudánban - videó

A jelentések szerint több mint 50 ember meghalt és közel 600 megsebesült a rivális szudáni csoportok közötti heves összecsapásokban, míg az ország hadserege és a gyors támogató erők továbbra is egymást vádolják a vérontás kirobbantásával, miközben ellentmondó állításokat tesznek a győzelmeikről.



A Reuters által idézett Szudáni Orvosok Központi Bizottságának legfrissebb becslései szerint vasárnap reggelig legalább 56 ember halt meg és további 595 sebesült meg. Egy másik orvosi szakszervezet, a Szudáni Orvosok Szindikátusa korábban azt mondta az AP-nek, hogy nem világos, hogy az áldozatok közül hányan voltak civilek, és figyelmeztetett, hogy a halálos áldozatok száma emelkedhet, mivel az ország különböző részein "sok a megszámlálatlan áldozat".



A vita arról, hogy az RSF-et hogyan kellene integrálni a hadseregbe, és melyik hatóságnak kellene felügyelnie a folyamatot, szombat reggel vérontásba torkollott, és a fővárosban egész nap és az éjszaka folyamán lövések és robbanások hallatszottak.



A drámai videók tanúsága szerint mindkét fél páncélozott járműveket és gépfegyverekkel felszerelt pick-upokat használt a Kartúmban és környékén zajló harcokban. Szemtanúk arról is beszámoltak, hogy harckocsikat és repülőgépeket láttak, miközben a hadsereg azt mondta, hogy több légicsapást is indított az RSF állásai ellen.



A félkatonai egység azt állította, hogy elfoglalta az elnöki palotát, az állami tévéállomást, több repülőteret és a hadsereg főparancsnokának rezidenciáját, és azt mondta, hogy súlyos veszteségeket okozott a szudáni hadseregnek. Az RSF vezetője azt állította, hogy erői a fővárosban, Kartúmban a stratégiai fontosságú helyszínek 90%-át tartják ellenőrzésük alatt.



A hadsereg kitart amellett, hogy a fővárosban és az egész országban lévő összes stratégiai létesítmény továbbra is az ellenőrzése alatt áll. A hadsereg kizárta a tárgyalásokat az RSF-fel, "lázadó milíciának" nevezve azt, amelyet fel kell oszlatni.



A rivalizálás a 2019 áprilisában leváltott Omar al-Bashir elnök uralma idejére nyúlik vissza. Szudán azóta politikai válságban van. Az országot jelenleg az Átmeneti Szuverén Tanács vezeti. Ennek elnöke - és az ország tényleges uralkodója - Abdel Fattah al-Burhan hadseregfőnök tábornok. Az RSF parancsnoka, Mohamed Hamdan Dagalo tábornok, más néven Hemedti az elnökhelyettes.



A pontos erőviszonyok és a helyszíni helyzet továbbra is tisztázatlan, a nemzetközi közösség egyöntetűen tűzszünetre szólít fel. Az ENSZ, az Afrikai Unió és az Arab Liga egyaránt sürgette a feleket, hogy térjenek vissza a tárgyalásokhoz.



Kína sürgette a tárgyalásokat a hadviselő felek között, hogy "megakadályozzák a helyzet eszkalálódását", míg az Egyesült Államok "minden szereplőt az erőszak azonnali beszüntetésére és a további eszkaláció vagy a csapatok mozgósításának elkerülésére" szólított fel.

Moszkva reményét fejezte ki, hogy a konfliktus "minél hamarabb kilép a katonai fegyveres szakaszból, és a harcoló felek közötti tárgyalásokba torkollik", ugyanakkor felszólította a jelenleg Szudánban tartózkodó orosz állampolgárokat, hogy maradjanak otthon.

🇸🇩Egypt and South Sudan offer to mediate to end fighting in Sudan between Sudanese army and paramilitary group Rapid Support Forces (RSF), who are attempting coup in country

Footage above shows ongoing clashes in capital Khartoum as military opens up with tanks against RSF forces pic.twitter.com/Wp5eMPbgMH