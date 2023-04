Erőszak

Élő adásban ölték meg a gengszterből lett politikust - hátborzongató videó

Az indiai gengsztert és politikust, Atiq Ahmedet szombat este élő adás közben lőtték le, miközben őt és testvérét rendőrök kísérték a riportereknek adott interjúk közben. A gyilkosság az indiai Uttar Pradesh állam északi részén fekvő Prajagraj, más néven Allahabad városában történt.



Atiq Ahmedet, aki emberrablásért életfogytiglani börtönbüntetését töltötte, és testvérét, Ashrafot éppen egy kórházba kísérték orvosi vizsgálatra.



Ahmed megbilincselve és rendőrökkel karöltve beszélt több újságíróval, amikor közvetlen közelről lelőtték. Testvérét is megölték. Egy rendőr és egy riporter megsebesült.



A pillanatot, amikor a támadó Ahmed fejéhez közelítette a fegyvert, videóra vették. Más támadók is láthatóak voltak, amint több lövést adtak le a holttestekre, miután a testvérek a földre estek.



Három gyanúsítottat a helyszínen őrizetbe vettek. Ramit Sharma rendőr szerint a támadók úgy jutottak Ahmed közelébe, hogy újságíróknak adták ki magukat. "Az egész másodpercek alatt történt" - mondta.



Az indiai média regionális kormányzati forrásokra hivatkozva közölte, hogy valamennyi gyanúsított büntetett előéletű. A hírügynökségek által idézett bűnügyi jelentés szerint a támadók azt mondták a rendőröknek, hogy meg akarták ölni az Ahmed testvéreket, "hogy népszerűek legyenek".



Ahmed 1962-ben született Prayagrajban. A média szerint 17 éves korában először gyilkossággal vádolták meg, és végül egy bűnszövetkezet irányításába kezdett Uttar Pradeshban. Összesen több mint 100 büntetőeljárás indult ellene az elmúlt két évtizedben.



Hírneve ellenére Ahmedet 1989 és 2004 között öt egymást követő cikluson keresztül választották be Uttar Prades állam közgyűlésébe, 2004 és 2009 között pedig tagja volt a Lok Sabha-nak, az indiai nemzeti parlament alsóházának.



A múlt hónapban Ahmedet életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Umesh Pal ügyvéd 2006-os elrablásáért. Pal az egyik koronatanú volt Raju Pal politikus, Ahmed riválisa 2005-ös meggyilkolásában.



Umesh Palot februárban ölték meg. Ahmed és 19 éves fia, Asad az ügyvéd meggyilkolásának gyanúsítottjai között volt. Asadot csütörtökön megölték a rendőrséggel folytatott lövöldözésben.

Warning : Graphic Content.



Atiq Ahmed and his brother Ashraf shot dead while talking to media in persence of police.



#AtiqueAhmed pic.twitter.com/wMTVvQLnvd — Md Asif Khan‏‎‎‎‎‎‎ (@imMAK02) April 15, 2023