Evakuálták a lakosokat, miután mérgező füst gomolygott egy lángoló gyárból - videó

Az amerikai Georgia államban egy műanyaggyárban szombaton keletkezett tűz miatt a helyi hatóságok evakuálási parancsot adtak ki a potenciálisan veszélyes füst hatása miatti aggodalmak okán.



A Brunswickban egy műanyaggyanta-gyárban szombaton kora reggel keletkezett tüzet a tűzoltók kezdetben ellenőrzés alá vonták, de később újra fellángolt. A tűz miatt nagy füstfelhők szálltak az ég felé, és a Glynn Megyei Bizottság az üzemtől fél mérföldes körzetben lakóknak azt tanácsolta, hogy hagyják el otthonaikat. Brunswick polgármestere, Cosby Johnson helyi szükségállapotot hirdetett.



Az evakuálási parancsot később, késő este feloldották, miközben a tisztviselők arról is tájékoztatták a lakosokat, hogy a tüzet haboltószerrel eloltották.



A helyi tisztviselők korábban figyelmeztettek arra, hogy a szélirány miatt a füst valószínűleg sűrűn lakott területek fölé fog szállni, de nem közöltek részleteket az expozícióval kapcsolatos esetleges veszélyekről. A létesítmény mintegy 112 kilométerre északra található a floridai Jacksonville-től, amelynek lakossága közel egymillió fő.



A tűz oka nem volt azonnal tisztázott, és szombatig nem jelentettek sérülteket. Az eset egy keddi hasonló tűzesetet követ egy indianai műanyagüzemben, amely szintén aggodalomra adott okot a potenciálisan mérgező szennyezés miatt. Az ottani hatóságok víz- és levegőmintákat elemeznek, hogy megállapítsák, fennáll-e bármilyen folyamatos kockázat a lakosokra nézve.

🚨#BREAKING: A half-mile radius Shelter-in-place has been issued following a large chemical plant fire



📌#Brunswick | #Georgia



There has been a large chemical plant fire at a Pinova chemical plant in Brunswick, Georgia. Emergency officials have issued a shelter-in-place order... pic.twitter.com/nCgIt4orRB