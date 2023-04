Emberiesség

A holland kormány engedélyezi az eutanázia végrehajtását 12 év alatti halálos betegeken is

A holland kormány hozzájárult az eutanázia végrehajtásához 12 év alatti, elviselhetetlen fájdalommal küszködő, halálos betegségben szenvedő gyermekeken is - írta szombaton a Dutchnews hírportál.



A kabinet Ernst Kuipers egészségügyi miniszter, a 66-os Demokraták (D66) baloldali liberális párt politikusának tavaly júniusban előterjesztett javaslatát követve hozta meg a döntést, miután az egészségügyi szakemberek évek óta követelték a szabályozás kiterjesztését az 1 és 12 év közötti gyermekekre is. Az egy év alatti gyermekek eutanáziájára vonatkozóan már léteznek irányelvek Hollandiában, a 12 év felettiekre pedig az általános eutanáziatörvény előírásai vonatkoznak.



Kuipers a képviselőknek tartott tájékoztatóján elmondta, hogy az egy év alattiak eutanáziájára vonatkozó irányelvet kívánja kiterjeszteni a 12 éves és annál fiatalabb gyermekekre is, akik elviselhetetlenül szenvednek, és nincs hatékony módszer fájdalmaik enyhítésére.



Az egészségügyi miniszter szerint "a kérdés nagyon összetett és érzékeny", de az összes érintett féllel folytatott intenzív konzultációt követően olyan megoldást találtak, amely segít a gyógyíthatatlanul beteg gyermekeknek, szüleiknek és orvosaiknak is.



"Az eutanázia végrehajtása csak akkor lesz lehetséges, ha ez az egyetlen lehetőség a gyógyíthatatlan gyermek szenvedésének megszüntetésére" - hangsúlyozta Ernst Kuipers.



Az egészségügyi minisztérium szerint évente valószínűleg öt-tíz gyermeket érintenek majd az irányelvek. Egy 2019-es felmérés szerint a megkérdezett egészségügyi szakemberek többsége elfogadhatónak tartotta, hogy egy új szabályozás keretében a 12 év alatti, gyógyíthatatlan és elviselhetetlen fájdalommal küszködő páciensek életének aktívan véget vessenek a szülők kérésére.