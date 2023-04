Háború

Oroszország magas riadókészültségbe helyezte a csendes-óceáni flottát

Oroszország egy meglepetésszerű ellenőrzés részeként teljes harckészültségi üzemmódba kapcsolta csendes-óceáni haditengerészeti flottáját - közölte Szergej Sojgu védelmi miniszter. Kifejtette, hogy a gyakorlatok célja, hogy megakadályozzák az ellenséges erők partraszállását Szahalin szigetén és a Kuril-szigetek déli partjainál.



Oroszország legfelsőbb vezetői előtt pénteken tartott beszédében Soigu elmondta, hogy a "csendes-óceáni flotta teljes erővel magas készültségbe került" helyi idő szerint aznap reggel 9 órakor. Hozzátette, hogy a gyakorlat célja, hogy fokozza a "fegyveres erők azon képességét, hogy visszaverjék egy potenciális ellenfél óceánról és tengerről érkező agresszióját".



Valerij Geraszimov vezérkari főnök szerint különös hangsúlyt fektetnek a stratégiai atom-tengeralattjárók harckészültségének biztosítására.



A flottának az ellenséges partraszállás megakadályozása mellett az ellenséges tengeralattjárók és hadihajó-csapásmérő csoportok felkutatása és megsemmisítése, valamint a partra szálló felszerelések megsemmisítése is feladata lesz - jegyezte meg Sojgu. Eközben a légvédelmi egységektől azt várják, hogy fedezzék a potenciálisan veszélyes területeket.



A haditengerészet mellett az orosz légierő is részt vesz a manővereken.



Tokió vitatja az orosz fennhatóságot a Kuril-szigetvilág négy szigete felett, amelyeket a Szovjetunió a második világháborúban foglalt el. Az 1951-es San Francisco-i szerződésben Japán lemondott a Kuril-szigetekre vonatkozó igényeiről, de később azt állította, hogy a Japánban Északi Területek néven ismert Dél-Kuril-szigetek soha nem voltak a szigetcsoport részei.



Még februárban Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy Moszkva nem gondolkodik azon, hogy a közeljövőben békeszerződést írjon alá vagy akár csak tárgyaljon Japánnal. A diplomata Tokió Moszkvával szembeni ellenséges magatartására és azokra a szankciókra hivatkozott, amelyeket az ország az ukrajnai konfliktus nyomán vezetett be Oroszországgal szemben.



A megjegyzések nem sokkal azután hangzottak el, hogy Fumio Kishida japán miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy prioritásként kezdi újra a tárgyalásokat a Kremllel a kérdésről.



A Dél-Kuril-szigetekre - ahogy ő nevezte, az északi területekre - utalva Kishida öt év óta először "illegálisan megszálltnak" nevezte azokat Oroszország által.



Oroszország és Japán technikailag közel nyolc évtizede áll háborúban egymással, miután nem sikerült megállapodniuk a második világháború utáni rendezésről. Bár Moszkva a Szovjetunió összeomlását követően felajánlott Tokiónak néhány kompromisszumot a területekkel kapcsolatban, a két országnak mindazonáltal nem sikerült egyszer s mindenkorra megoldania a kérdést.