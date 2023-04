Elfogták a férfit, aki kiszivárogtathatta a szupertitkos katonai dokumentumokat - videó

Őrizetbe vettek egy férfit a minősített katonai iratok kiszivárogtatásával összefüggésben csütörtökön Massachusetts államban - jelentette be hivatalosan az amerikai igazságügyi miniszter.



Merrick Garland közölte, hogy a 21 éves Jack Teixeráról van szó, aki az Egyesült Államok Nemzeti Gárdájának légierejénél dolgozott. Hozzátette, hogy a férfi első meghallgatása egy kerületi bíróságon lesz. Egyéb részleteket a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva nem közölt.



Ezt megelőzően kormányzati forrásokra hivatkozva a sajtó arról írt, hogy a gyanúsított a Nemzeti Gárda massachusettsi légibázisának hírszerző egységében dolgozott, és hozzáféréssel rendelkezett katonai hírszerzési rendszerekhez.



A letartóztatásról bemutatott filmfelvétel szerint rendőrautókkal és páncélozott járművel közelítették meg a gyanúsított tartózkodási helyét, majd egy közeli rendőrségi börtönbe vitték.



Ezzel egy időben a védelmi minisztérium (Pentagon) szóvivője sajtótájékoztatóján annyit közölt, hogy szándékos bűncselekményről van szó. Pat Ryder hozzátette, hogy nyilvánvalóan megsértették az érvényben lévő, a minősített iratok kezelésére vonatkozó szigorú előírásokat. Hozzátette, hogy a Pentagon felülvizsgálja azok körét, akik hozzáférhetnek a minősített iratokhoz, és úgy fogalmazott, hogy "mindig minden helyzetből tanulnak".



Csütörtökön a sajtóban a gyanúsítottal kapcsolatban az jelent meg, hogy egy zárt, Thug Shaker Central nevű internetes csoport tagja. A minősített iratok elsőként egy főként internetes játékokra használt oldalon jelentek meg, ahonnan szélesebb körben elérhetővé váltak és kikerültek nagy közösségi oldalakra.

Video here appearing to show Teixeira being taken into custody by the FBI: pic.twitter.com/0yq6hgimnD